'CalendariA 2017', una visión desde la Igualdad para el año nuevo

Doce imágenes que reivindican la Igualdad desde diferentes miradas ilustran CalendariA 2017, que reúne las fotografías ganadoras del certamen Yes Women Can convocado por la Unidad de Igualdad de la UGR, en dos formatos -sobremesa y pared-, para recordarnos mes a mes que “Comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…”.

“Comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto”

“Acertar” es encontrar una solución a un problema o a una incógnita, y dar respuesta a la desigualdad que vive en nuestra sociedad y a la violencia de género que ocasiona, es un acierto que requiere la implicación de todas las personas para lograrlo.

Como señala Miguel Lorente, director de la Unidad de Igualdad de la UGR, “el machismo ha presentado la realidad como una incógnita con el objeto de quitarle el significado a cada día, a cada mes… a todos los años. No podemos caer en su trampa y presentar sus consecuencias como accidentes, porque son el resultado de todas las circunstancias que hacen que formen parte de ese siempre que nos ha acompañado a lo largo de la historia”.

CanlendariA, a través de las imágenes del concurso fotográfico Yes women can, pretende que “nuestras miradas se detengan en todos los días que esperan, en todas las vidas que se van con el transcurso de un tiempo cómplice con la desigualdad y su violencia, para impedir que pasen los días sin que nada más pase”.

“Mirar la realidad de otra forma es verla en Igualdad y en Paz… Mirarla cada día es hacerla verdad"

CalendariA2017, se puede descargar de forma gratuita para su impresión.