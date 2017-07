La UGR clausura con éxito el Campus Científicos de Verano

Ciencia, aprendizaje, amistad y diversión. Estos cuatro conceptos son los más destacados por los 120 alumnos que han participado en los Campus Científicos de Verano de la UGR a lo largo del mes de julio, clausurados el pasado viernes en el Hospital Real. En la que ha sido su octava edición, esta iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Educación ha concluido con un éxito absoluto, aportando a los jóvenes participantes mucho más que formación y conocimientos.

Durante las cuatro semanas que ha durado el proyecto, los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, distribuidos en cuatro turnos, han tenido la oportunidad de conocer de cerca la labor de los investigadores de la Universidad de Granada, acercándose a las Facultades y Escuelas de Ciencias, Farmacia, Caminos e Informática y aprendiendo con sus profesores de primera mano cómo se trabaja en los laboratorios de investigación. Paralelamente, han podido disfrutar de actividades complementarias como visitas al Parque de las Ciencias, al Observatorio Astronómico de Sierra Nevada o a la Alhambra.

Los profesores de la UGR, que organizan estas actividades de forma completamente voluntaria, destacan tras esta experiencia el gran potencial de los adolescentes que han asistido a sus Facultades y Escuelas: "Son alumnos tan buenos y con tanta motivación que nos transmiten la ilusión por enseñar... Apenas has empezado a explicar algo, y ya tienen preguntas. Hacen que un simple taller, que incluso puede ser de un tema tedioso, se convierta en una aventura". Así destaca Mónica López Alonso, Subdirectora de Relaciones Externas de la ETS de Caminos, Canales y Puertos, la calidad de los alumnos, que acuden con expedientes impecables y una curiosidad insaciable.

Talleres sobre cocina molecular, depuración de aguas, láseres ópticos o secuencias de programación son sólo algunos de los ejemplos de todo lo que aprenden en las clases.

Junto a los participantes, profesores de Educación Secundaria los acompañan en las actividades y colaboran con los profesores de la UGR. María Luisa Aguayo, docente de instituto, comenta que "el afán por aprender de los alumnos participantes es increíble, muy por encima de lo que estoy acostumbrada a ver en los institutos. Estos alumnos pueden llegar donde quieran y es un placer poder trabajar con ellos y con todos los profesores de la Universidad de Granada que voluntariamente realizan este trabajo en el mes de julio". María Luisa destaca además la faceta personal y el buen ambiente que se crea con los alumnos: "Me incluyeron rápidamente en sus grupos de Whatsapp y la relación con ellos ha sido muy cercana".

La diversión y la amistad que se crea entre los alumnos terminan de redondear la experiencia de los Campus de Verano, algo en lo que coinciden todos los participantes. Mariana Eid, una de las participantes, relata su experiencia de la siguiente forma: "Al principio venía con nervios, gente nueva, lugar nuevo... Pero los nervios desaparecieron enseguida. He tenido la gran suerte de conocer a otros jóvenes de toda España que comparten mis mismos intereses y preocupaciones. No me voy de este Campus solo con nuevos conocimientos, sino que se le añaden muchas amistades forjadas que espero que duren para el resto de mi vida".

Los Campus de Verano se han clausurado con la aprobación y la satisfacción de todos los implicados: profesores de la UGR e instituto, monitores, alumnos y organizadores, dejando claro que la apuesta por el futuro de la Ciencia empieza por la motivación de los más jóvenes.