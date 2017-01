Un convenio para investigar sobre inteligencia artificial

NGA Human Resources, empresa líder en Software y Servicios de Recursos Humanos, y la Universidad de Granada han suscrito un convenio de colaboración, firmado por la rectora, Pilar Aranda, y Félix Montalbán, director financiero de NGA, con la asistencia de Olga Rodríguez Galán, directora de la oficina de NGA de Granada, y la vicesecretaria general de la UGR, Inmaculada Ramos Tapias, autoridades académicas y responsables de la empresa.

El objetivo del convenio es fomentar la transferencia de conocimientos y la colaboración en el ámbito de la innovación tecnológica para impulsar la formación, la investigación, la innovación y la transferencia de alto nivel, que por su naturaleza transversal tienen un marcado carácter estratégico.El convenio recoge que se desarrollará un programa de prácticas en NGA para fomentar la adquisición de experiencia en un entorno profesional por parte de los estudiantes de último curso de grado y/o máster y la incorporación de hábitos de trabajo en equipo en desarrollos profesionales. NGA proporcionará a los estudiantes de la Universidad de Granada la posibilidad de disfrutar de becas remuneradas en dos programas de prácticas académica externas en centros de NGA en Granada (uno de 2 meses a desarrollar en verano y otro de 6 meses en paralelo al desarrollo del curso académico). A tal fin se dotan 20 becas de prácticas anuales de 6 meses de duración y otras 10 de 2 meses con una ayuda de 400-600€/mes (según perfil). Además se contempla la participación de responsables y profesionales de NGA como colaboradores invitados en programas de Máster de la Universidad de Granada, y la celebración de programas de máster especializados.

Este convenio plantea la puesta en marcha inmediata de los siguientes másteres:- Máster Universitario en Gestión y Procesos de Negocios, con sede en la ETS de Ingeniería Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada.-Máster Universitario en Economía y Organización de Empresas, con sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada).El convenio establece además la puesta en marcha de programas de másteres especializados diseñados conjuntamente entre NGA y UGR, que contarán con capacidades formativas e investigadoras relevantes tales como los “Sistemas de Gestión de Recursos Humanos” o el de “Mantenimiento de Infraestructuras Tecnológicas”.Se recoge también la puesta en marcha de un programa formativo para empleados de NGA impartido desde la experiencia de cursos similares desarrollados por el departamento de formación de la UGR Fundación General UGR-Empresa, y un programa específico de “competencias lingüísticas” para empleados de NGA impartido por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada.En cuanto a la colaboración en Investigación y Desarrollo (“Research Development”) se contempla el establecimiento de un programa de prestación de servicios de investigación de la Universidad de Granada a NGA en ámbitos de su interés preferente donde la universidad cuenta con investigadores de excelencia internacional, que se desarrollaría a través de convenios o contratos específicos en tres líneas de trabajo:-Colaboración relacionada con temas de inteligencia artificial. Abarcando áreas relacionadas con aspectos tales como “Intelligent Recruiter Engine (Bringing AI to HR; Big Data and HR Analytics)”, “How to make it work internally and for customers (Service Manager Integrator)”, entre otros. Se establecerán contactos con el Grupo de Investigación SCI2S (“Soft Computing and Intelligent Information Systems”) con código TIC-186, dirigido por el Prof. Dr. Francisco Herrera Triguero (Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada).- Colaboración relacionada con software especializado de apoyo a la gestión. Abarcando problemáticas relacionadas con: “Building Facilities Optimizer”, “Intelligent Resource Planner”, entre otras. Se establecerán contactos con el Grupo de Investigación MYDASS (“Modelling & Development of Advanced Software Systems”) con código TIC-230, dirigido por la Prof. Dra. Mavi Hurtado Torres (Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada).-Colaboración relacionada con la gestión de nuevas ideas de negocio y el desarrollo de innovaciones internas en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. Abarcando problemáticas relacionadas con: 'Spanish workforce delivering multilingual services - Virtual pan-European operating model', 'Knowledge and Learning management', 'Creating more value for customers from our HR data factory', entre otras. Se contactará con el Grupo de Investigación ISDE (código SEJ-481) dirigido por el Dr. Eulogio Cordón Pozo, del Departamento de Organización de Empresas de la UGR.

La colaboración relacionada con estudiantes de la Universidad de Granada participantes en programas internacionales también se recoge en el convenio con el establecimiento de un programa de comunicación relacionado con oportunidades profesionales en NGA dirigido a estudiantes de la Universidad de Granada que hayan participado en programas de intercambio internacional y estudiantes internacionales que se encuentren en Granada. Ambas entidades colaborarán en el establecimiento de un programa de comunicación relacionado con programas de la empresa para ofrecer a estos estudiantes prácticas y contratos de trabajo. NGA estudiará adicionalmente la puesta en marcha de una sesión o jornada anual de carácter informativo con respecto a la temática señalada que sería difundida por la Universidad de Granada a estos colectivos.Para la puesta en marcha y control del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por seis personas, tres por cada una de las partes. La vigencia de este acuerdo es de un año renovable automáticamente por periodos, siempre y cuando no haya denuncia tres meses antes de su finalización.