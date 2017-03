Un emotivo acto, en el Rectorado

La Universidad de Granada ha celebrado, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, un emotivo acto en el que se ha hecho entrega de un diploma de reconocimiento a las personas con Síndrome de Down que realizan prácticas formativas en la Universidad de Granada.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Rectores del Hospital Real y en él se han puesto de relieve los valores del compañerismo como punto clave en la integración social de las personas con Síndrome de Down. La vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Teresa Mª Ortega López, ha participado en dicho acto subrayando la importancia del convenio suscrito en 2011 entre la Asociación Granadown y la UGR, gracias al cual 14 personas con Síndrome de Down trabajan actualmente en varios centros y bibliotecas universitarios.

También han estado presentes la gerente de la UGR, Mª del Mar Holgado Molina, quien ha destacado el excelente compañerismo y el buen ambiente de trabajo; y la directora del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad, Esperanza Alcaín Martínez, que ha explicado que “desde que comenzamos a trabajar con la rectora, Pilar Aranda, hemos puesto en valor principios tan esenciales como la autonomía personal, la plena inclusión y la participación real y efectiva en la sociedad de todas las personasy todas las capacidades. Un trabajo conjunto con el que se enriquece la Universidad y la sociedad”.

Por su parte, la presidenta de Granadown, Mª del Pilar López Garrido, ha mostrado su agradecimiento a la UGR. “Firmar este convenio ha supuesto un gran reto tanto para ellos como para la Universidad. Este reconocimiento por parte de la UGR por sus logros y su trabajo es un momento muy emotivo y de mucho agradecimiento”, ha dicho López Garrido.

En el acto de reconocimiento han participado también algunos de ellos y han contado su experiencia. “Me siento muy bien en mi trabajo, voy con ganas todos los días y me gusta que mis compañeros me enseñen y me den consejos”, ha contado Ana Sánchez Casado, la más veterana. Rubén Martín Madero, el más reciente en este programa de prácticas, también ha contado su experiencia. Otro de los chicos, Luis Manuel Huete, ha intervenido al recoger su diploma agradeciendo a la Universidad, a la asociación y a sus compañeros de trabajo.

El convenio marco firmado entre las dos instituciones fomenta la formación e inserción laboral de las personas con Síndrome de Down para promover acciones de colaboración a través de los cuales estas personas puedan realizar prácticas laborales en las dependencias de la Universidad de Granada así como las acciones encaminadas a su inserción y contratación laboral.