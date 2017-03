Varias exposiciones recogen el papel de la mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Rectorado de la Universidad de Granada se celebrará el miércoles 8 de marzo, a las 11 horas, un acto conmemorativo en el que intervendrán la rectora, Pilar Aranda; Teresa Ortega, vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión; y Miguel Lorente, director de la Unidad de Igualdad.

En el mismo se presentará la exposición de fotografía Yes women can, con un acto que pretende rememorar las manifestaciones pacíficas del movimiento sufragista. 31 personas portando en sus manos cada una de las fotografías seleccionadas girarán en círculo y en silencio alrededor del Patio de los Mármoles del Hospital Real, y leerán el título y el pequeño párrafo que las autoras y autores escribieron para sus imágenes.

'Yes Women Can'

En octubre de 2016 se convocó un concurso fotográfico sobre la Igualdad dirigido a la comunidad universitaria de la UGR bajo el lema Yes Women Can. En las bases del concurso se recogieron tres niveles de reconocimiento para las mejores fotografías: las tres primeras recibirían un premio directo, las 12 primeras formarían parte de un calendario que haría la Unidad de Igualdad para 2017, y las 30 que fueran seleccionadas en primer lugar formarían parte de una exposición itinerante por diferentes centros de la UGR.

El día 8M tiene una doble naturaleza, por un lado conmemorativa de todo su significado a lo largo de la historia de estos tres últimos siglos, y por otro reivindicativa de cara a todo lo que aún queda por conseguir para este presente que mira decididamente al futuro, y no sólo a través de grandes telescopios.

Con esa doble referencia la exposición Yes Women Can se presenta en el acto del 8M rememorando la acción de las sufragistas. Hoy las mujeres tienen el voto pero no tienen la voz, pues todavía no disponen de las mismas oportunidades, tampoco están en los mismos espacios de poder para hacer de su voz acción, ni son creídas cuando las circunstancias las sitúan en los mismos escenarios y tienen que enfrentar su testimonio al de los hombres, como sucede en violencia de género.

La exposición se podrá visitar en diversos centros universitarios durante el curso académico

Por eso el inicio de la exposición es diferente y no busca la pasividad ni la imagen estática de las miradas clavadas en la pared, porque no se trata sólo de inaugurar la exposición, sino de continuar con el testigo de tantas y tantas mujeres que el 8M encuentran su reconocimiento internacional e intemporal.

'África es nombre de mujer'

Por su parte, en la sala de exposiciones de la Corrala de Santiago acoge la muestra África es nombre de mujer, de la fotógrafa Mónica Feriche, con motivo del Día de la Mujer, patrocinada por UGR Solidaria, Unidad de Igualdad y Conciliación, y el Secretariado de Campus Saludable, organismos pertenecientes al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Granada.

Se trata de una exposición de fotografía que recoge imágenes de mujeres residentes en comunidades locales aún no afectas por la influencia de la globalización que la profesora Mónica Feriche Fernández-Castanys ha realizado durante sus viajes por África.

La autora, Mónica Feriche Fernández-Castanys, ejerce actualmente de profesora en el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, en el Campus de la Ciudad Autónoma de Ceuta; en el ámbito científico está especializada en ecología de la reproducción de ofidios, pero su pasión está focalizada en África, especialmente en el paisaje humano de este continente. A la parte femenina de este paisaje humano se dedica esta exposición. Desde 1988 ha viajado a Marruecos, Túnez, Sahara Occidental, Mauritania, Senegal, Gambia, Cabo Verde, Etiopía, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Tanzania y Namibia, a algunos de estos países en numerosas ocasiones. Durante estos viajes, normalmente realizados evitando los circuitos turísticos, ha tenido ocasión de contactar con comunidades locales aún no afectas por la influencia de la globalización. Recuerda con especial emotividad la tarde en que paso en compañía de mujeres Himba en su poblado de Namibia; aquella mujer San (Bosquimanos) que fotografió una vez en el Kalahari y que seis años después volvió a encontrar en la misma región, con más hijos; esa otra mujer musulmana que estaba tranquilamente sentada en el suelo, entre las ruinas de la mezquita medieval de la Isla de Kilwa; aquella nómada que vio llegar majestuosamente sobre un camello, al caer la tarde, en una guelta del sur de Mauritania; la noche pasada en la isla de Goré, después de visitar la casa de los esclavos; su experiencia con los cazadores de cobras del Sahara y la búsqueda, aún infructuosa, de la única mujer aisawa que queda en Marruecos; y así, experiencias que llenan varios cuadernos de viaje.

Abierta al público hasta el 11 de marzo, de lunes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

Todas las fotos que componen esta exposición han sido obtenidas de forma tranquila, respetuosa con las personas fotografiadas, normalmente como colofón de largas conversaciones y convivencias con ellas; por ello, la mayoría de las mujeres y niñas de las fotografías se muestran sonriendo o con sosiego. Se podrían vislumbrar en algunas imágenes algunos de los sentimientos de las fotografiadas.

El dinero obtenido con la venta de fotografías irá íntegramente destinado al Centro de Formación y Promoción de la mujer Bakhita Women Promotion Center, en Tonj, Sudán del Sur, gestionado por una granadina, amiga de la fotógrafa, cuyo objetivo es formar y ayudar a las mujeres de 6 poblados cercanos a la ciudad de Tonj, en actividades agrícolas, ganaderas y activar la microeconomía de la zona con la venta de sus productos.

