Un proyecto promueve el estudio de copias pictóricas de la Escuela Flamenca

Flandes by Susbtitution. Copies of Flemish Masters in the Hispanic World, 1500-1700, es el título del coloquio internacional que se celebrará en el Real Instituto de Patrimonio Artístico de Bélgica (Bruselas) el próximo 9 y 10 de febrero. Coorganizado por el Proyecto I+D de la Universidad de Granada Copimonarch. La copia pictórica en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII), dirigido por el profesor David García Cueto, del Departamento de Historia del Arte de la UGR.

Este encuentro aspira a profundizar en el conocimiento del vasto acervo patrimonial constituido por las copias de célebres obras pictóricas de la Escuela Flamenca conservadas en el mundo hispánico. Veinticuatro especialistas procedentes de diversos centros de investigación y universidades europeas y americanas presentarán los resultados de sus respectivas investigaciones relativas a las copias de maestros como Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Rubens o Van Dyck. La organización del evento, a cargo de Eduardo Lamas-Delgado (KIK-IRPA y Proyecto Copimonarch), ha contado también con la colaboración de la Embajada de España en el Reino de Bélgica.