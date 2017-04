Rescate para sus sentidos

Con la emoción de quien va a descubrir algo asombroso, Yolanda y sus amigos avanzaron ayer por la mañana por la nave central de la parroquia de la Magdalena. Al fondo, algo les llamó la atención sobremanera. Era el paso del Señor del Rescate, presidido por su imponente silueta. Ataviado con la túnica de los castillos y leones, sobre el calvario de claveles rojos, el espectáculo cromático era impactante. Con la mirada ansiosa en el paso y la imagen, este grupo de admiradores de la Semana Santa se dispuso a que les enseñaran todos los detalles.

Con la guía de Antonio Tejada, del colectivo La Ciudad Accesible, los chicos se asombraron viendo que ellos también podían entrar bajo el paso para comprobar de primera mano cómo puede ser el trabajo de los costaleros, arduo y gratificante a la par. Pero si hubo algo que disfrutaron fue meterse en la piel del capataz. Con disposición y gracejo golpearon con fuerza el martillo que cada Lunes Santo despierta a los devotos del cautivo de Diego de Mora. "¡Ya lo van a sacar!", exclamó una mujer despistada ante la diligencia de los chicos. "No señora, que la cofradía sale a las seis", reaccionó un hermano irónicamente. Mientras, Yolanda Estévez aseguraba emocionada que era la primera vez que podía "hacer eso" -llamar al paso-, una experiencia "muy emocionante" y motivadora "para salir en una procesión". Pero no cualquiera, a ser posible "Favores, Silencio o Rescate, que me gustan mucho", decía emocionada esta joven que ejerce de guía turística por el Realejo.

Así se siente la Semana Santa, dejando que se palpe la esencia de lo que lleva a Granada estos días a manifestar toda una ecléctica diversidad de sentimientos. José Antonio Maroto, cofrade mayor del Rescate, no tenía duda sobre la experiencia que vivía con este grupo de la asociación Granadown. "Es un orgullo que estén visitando nuestra cofradía", al tiempo que resaltaba "la labor social" a la que los hermanos de esta corporación se comprometen cada día. De hecho, la primera levantá de la tarde de ayer fue realizada por los voluntarios de la hermandad que colaboran en el comedor social de San Juan de Dios. "Los cofrades estamos para esto y para acercar las hermandades a todo el que lo necesite", apuntaba Maroto en un Lunes Santo que ayer cumplió 90 años siendo creado como jornada procesional exprofeso para el Rescate.

"Intentamos que no haya ningún colectivo de personas con discapacidad que se quede fuera de la Semana Santa", expuso Tejada.