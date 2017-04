La Virgen en sus manos

La de Jorge Heredia es una pasión que con los años ha derivado en el hermoso oficio de vestir a la Virgen en las ocasiones más especiales. Qué duda cabe que la Semana Santa es una de ellas y es cuando este joven granadino acude a las numerosas llamadas de hermandades de Granada y provincias limítrofes para vestir a sus Dolorosas.

La capital, Alcalá, Almuñécar, Santa Fe, Verja o Pinos Puente son algunas de las localidades donde Jorge Heredia tiene una difícil misión: cumplir con el gusto y estética de cada hermandad. "Hay gustos muy diferentes y, por supuesto, cada imagen es distinta de otra", comenta el vestidor, que acicala desde imágenes de bulto o talla hasta las clásicas de candelero (estructura de listones de madera en la que va insertado el busto y brazos de la imagen). De las primeras, "más complicadas por ser de talla completa", le piden incluso que les haga "vestimentas como las de la Macarena", con lo de heterogéneo que eso supone. "Hay cofradías que te dejan más libertad y otras que te tienes que ceñir a lo que te digan", explica Heredia consciente de tener en sus manos lo más preciado de cada hermandad. "Cada una tiene un estilo y un concepto diferente", lo que no es óbice para que vestidores como Jorge estén haciendo una labor de asesoramiento en los últimos años que se ha notado en la mejora de la presentación de las imágenes.

Un trabajo conjunto que ha tenido su fruto. "Granada es la número uno en vestimentas de Andalucía", no duda en afirmar Heredia, para quien "técnicamente estamos los primeros y con bastante distancia sobre Sevilla". El mimo en su cuidado y el estudio de las peculiaridades de las imágenes ha influido pero también la calidad del ajuar de las veneradas tallas.

"Yo intento amoldarme a lo que tienen las imágenes", pero Heredia recuerda lo que otro reputado vestidor, Paco Garví, le dijo una vez "que a las hermandades hay que obligarlas a invertir en los ajuares de las imágenes, y llevaba toda la razón". "A Dios gracias, se están poniendo de moda los encajes antiguos que son más accesibles que antes", se congratula el vestidor. Puntos de aguja, encajes de duquesa, aplicaciones de Bruselas o blondas de Caen -todas prendas del siglo XIX de gran calidad- forman actualmente parte del ajuar de las imágenes granadinas. "Son textiles delicados que favorece muchísimo a una imagen", comenta Jorge consciente de sus costes no siempre aptos para las hermandades. "Yo siempre animo a que se hagan donaciones de hermanos y devotos para la Virgen" para sufragarlos.

Frenética actividad

Son días de mucho ajetreo en la agenda de este joven que en la capital granadina, desde hace poco tiempo viste junto con el veterano Esteban Cruz a la Dolorosa de la Esperanza. "Una Virgen que enamora hasta el punto que me he hecho hermano", confiesa Heredia, para el que "es un sueño tener su vestimenta en mis manos". De la venerada imagen dice que "es complicada porque tiene un giro hacia dentro; del dolor que tiene la Virgen el pecho está contraído". Por ello, "vamos a probarle volúmenes y enmarques nuevos" de cara a las grandes citas que tiene la hermandad del Martes Santo como la Coronación canónica de 2018.

Pero es la Concepción la imagen "que me ha sacado del anonimato como vestidor". Son ya siete años siendo las privilegiadas manos que acondicionan la estética de la original talla de López Azaústre. "Había cosas clásicas que no le sentaban bien a la Virgen y he ido moldeando mi propio estilo hasta sacarle todo el partido que la imagen se merece", asegura. Con el apoyo del prioste y diseñador José Manuel Martínez Hurtado, han conseguido un estilo propio para esta imagen, sin duda.

Así, solo queda disfrutar esta Semana Santa de la delicadeza y acierto con que Jorge Heredia y otros muchos colegas suyos acicalan a María Santísima en Granada. Donde dicen que la Virgen va mejor vestida.