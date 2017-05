Las cofradías salen por primera vez 'sin luz' tras la prohibición municipal

Imágenes inéditas: Procesiones 'sin luz' en las filas tras la prohibición municipal de encender los cirios. Ayer, las tres hermandades que realizaron salidas por las calles de la ciudad no pudieron encender las velas que tradicionalmente portan los hermanos que preceden a las imágenes. Todo un revuelo que ha agitado al mundo cofrade por la decisión municipal que saltó la semana pasada tras las salidas del Vía Crucis y Aurora y la amenaza de sanciones.

El Ayuntamiento ha prohibido que se enciendan cirios en las salidas que se han programado fuera de la Semana Santa, unas 70. Oficialmente se acogen a que la Policía lo desaconseja por el riesgo posterior de caídas al derretirse la cera. En los últimos permisos pone expresamente: "ante el riesgo que supone para la circulación el sudo de velas de cera durante el desarrollo de las salidas procesionales, según informe de la Policía Local, queda expresamente prohibido el uso de las mismas". Una orden que no contó, por ejemplo, hace dos semanas en otros actos y que tampoco había sido trasladada antes de su imposición a la Federación de Cofradías o tampoco por escrito a los actos del fin de semana pasado. Pero detrás planean motivos económicos: no ensuciar las calles para no tenerlas que limpiar después y pagar ese servicio extra. De hecho aún hay calles sin limpiar desde la Semana Santa. Se estaría planteando proteger la vela con tulipas.

Y ayer, tres hermandades dejaron la imagen de cortejos sin luz: el vía lucis de la Concepción, la salida de la María Auxiliadora y la extraordinaria de la Virgen de la Luz. Ninguna tenía permiso para encender los cirios de hermanos. Una decisión que ya ha generado el rechazo político de PP y C's.

Mañana hay reunión de hermanos mayores en la Federación para analizarlo. Ya hay voces que reclaman una regulación y fijar criterios. En Sevilla, la Iglesia restringió las salidas extraordinarias en 2015.