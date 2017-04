A vueltas con la Carrera Oficial

No fue hasta la Semana Santa de 2011 cuando la Carrera Oficial de las cofradías de penitencia granadinas alcanzó su estabilidad definitiva. No obstante, dos años después amplió su recorrido a la calle Alhóndiga cerrando una larga etapa en la que los cofrades probaron las más diversas alternativas para llegar a la Catedral. De hecho, entrar en la sede metropolitana fue ya un logro cuando el hoy cardenal valenciano Antonio Cañizares -entonces arzobispo de Granada- obligó a un poco entusiasta cabildo catedralicio a abrir las puertas del mayor templo de la ciudad con motivo del jubileo del año 2000. Hoy, afortunadamente, se tiene como referente de las estaciones de penitencia adorar al Santísimo Sacramento presente en el tabernáculo de Navas Parejo de la Catedral pero éste no fue siempre el sentido del recorrido penitencial.

De 1942 data el primer itinerario oficial que comprendía Puerta Real, Reyes Católicos y la actual plaza Isabel La Católica, donde se levantaba entonces el edificio de Correos. Al llegar ahí, las hermandades del Realejo optaban por volver a sus templos directamente y otras seguían hacia la Gran Vía. Por entonces, la cofradía de los Gitanos no hacía recorrido oficial, saliendo de Santa Ana directamente hacia la Abadía del Sacromonte. Ya en 1946, catorce cofradías aprueban el nuevo recorrido oficial que comprendería las calles San Matías y Navas además de la plaza del Carmen. La tribuna cambia su orientación, paralela a Reyes Católicos, quedando como ha estado hasta 2011 en dicha plaza consistorial. Pero no todas aceptaron de buen grado el cambio. El Rosario rechazó hacer este itinerario por ese año por la "estrechez" de las calles citadas y la Soledad -entonces de Santa Paula- decide acceder a la plaza del Carmen directamente desde Puerta Real, para salir de nuevo por seguir Reyes Católicos hacia arriba.

Reyes Católicos, Gran Vía y Plaza Isabel la Católica fueron paso obligado de todas las cofradías

Curiosamente, este peculiar itinerario utilizado por la Soledad se impone en 1951 para todas las hermandades, eliminándose San Matías y Navas de un recorrido oficial que vuelve a cambiar en 1954. Se modifica radicalmente la Carrera Oficial, iniciándose en el Campillo y recorriendo el Embovedado para finalizar en Gran Vía por Reyes Católicos; una calle donde se situaban paralelamente los palcos de plaza del Carmen. Tan sólo un año duró esta prueba, volviéndose al transitar la plaza consistorial hasta que en 1958 existe un primer intento de contar con la calle Ganivet para el recorrido oficial. La lluvia impidió la salida de muchas cofradías y el robo de parte de las sillas hizo que aquel fuera un annus horribilis en cuanto a la rentabilidad de los palcos. En los dos años siguientes, el itinerario por Ángel Ganivet tiene una nueva oportunidad partiendo, como ahora, de la plaza de Mariana Pineda para continuar por Reyes Católicos y llegar al antiguo edificio de Correos en la actual plaza de Isabel la Católica. Es la primera vez que se instala una tribuna metálica al estilo que hoy conocemos.

Pero en 1961, por indicación del alcalde Manuel Sola, la calle Navas y la plaza del Carmen retoman el protagonismo perdido desechándose Ganivet para, dos años después, finalizar el recorrido en el Banco de España de la Gran Vía. Decisión que contó con el rechazo de las hermandades del Realejo y que fue corregida en 1965 con la insólita idea de dar la vuelta a la plaza de Isabel la Católica, recién construida. Cinco años después, vuelve a haber cambios y la plaza Bibrambla se convierte en tránsito de cofradías por la calle Príncipe de ida para volver por Salamanca a Reyes Católicos en dirección ascendente. En 1976 será la última ocasión que esta arteria principal del centro granadino se use como parte del recorrido conjunto de las cofradías ya que, al año siguiente, desde Navas se accedería hacia la plaza del Carmen y a la plaza de Bibrambla por Príncipe, desembocando en Pescadería, primero, y a Pasiegas, después. Por primera vez, llegan las hermandades a las puertas de la Catedral aunque no se instalarían tribunas aquí hasta 1984.

Este itinerario se mantendría bastantes años aunque hubo un intento fallido de volver a Reyes Católicos que se rechazó por un voto en la Federación de Cofradías. Ya en 1999 se opta por sustituir Bibrrambla por Mesones en el tránsito de plaza del Carmen a Pasiegas. Sería el penúltimo cambio antes de asentarse la actual Carrera Oficial que desde 2000 finaliza en las naves catedralicias y hace seis años se adaptó a Ganivet y, posteriormente, a Alhóndiga.