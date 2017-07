Dulcimena, una experiencia 'Coffee & Go'

Dulcimena Coffee & Go C/ Molinos, 19 (local) Abierto de 8:00 a13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Cerrado: sábados y domingos.

Tomar un café de calidad; de esos que primero impresiona a la vista y luego se asienta en la base del paladar, donde se saborea y deja ese gusto casi adictivo, es un lujo para los amantes de este brebaje, quienes a veces andan cortos de tiempo, y tienen que renunciar a un instante de placer. Hace un par de años, nació en Granada, en el barrio del Realejo, un espacio establecido en la base del take away (para llevar) de esta bebida. "Es un concepto que rompe todo los mitos asociados a la mala calidad del café para llevar, porque aquí sólo servimos café de máxima calidad, es decir, café de especialidad, de tueste natural débil y 100% arábica", asegura José María Martínez, creador de Dulcimena Coffee & Go, junto a su pareja, Cristina Barrón. Dos sociólogos - convertidos en baristas - que han construido un proyecto como forma de vida, donde la pasión es el motor.

Entrar en Dulcimena, es entrar a un museo en el que se fusiona el café y la música jamaica- a la que José María, conocido en este ámbito como Labase Martínez, ha dedicado parte de su vida-. Tras el nombre de una canción de reggae instrumental, Dulcimena, también convive un negocio orientado al comercio justo, ecológico y cuidadoso en los detalles, que cuenta con doce orígenes 100% Arábica (que van variando), un servicio y trato cercano, directo y comprometido con el entorno donde se encuentra. "Somos muy de barrio, nos encanta el Realejo. Tenemos las mejores calidades de grano, cuidamos mucho cada pequeño proceso, tanto para hacer un café como para atender al cliente y así poder fidelizarlo", indica Labase Martínez.

La fusión musical se percibe en cada rincón, de hecho, hasta los nombres de los cafés se inspiran en grandes canciones jamaicanas de los 60; además, se puede tomar cold brew, té, infusiones, chocolates y repostería artesanal. Reseñando que uno de sus principales reclamos es la venta de café a granel tanto molido como en grano.

En definitiva, Dulcimena, como esa canción del 68, es un lugar ideal para disfrutar de un entorno cálido, acogedor y relajado, donde tener una experiencia cafetera take away. Si por el contrario, prefiere deleitarse con todo el encanto del espacio, y consumir su arábica en el local, también puede hacerlo. Un lugar muy recomendado para quien aprecia el delicioso sabor, aroma y textura de un café de especialidad.