El humilde sabor de un desayuno al estilo Sibarita

Cafetería Sibarita II Calle Delfín. 2. Abierto de 8:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. Cerrado: Sábados por la tarde y domingos.

La humildad es algo que se respira en la cafetería Sibarita II, un local de algo más de 30 metros cuadrados, ubicado en el barrio de la Chana, donde sólo se sirven desayunos y meriendas, nada de tapas. Sibarita II llegó en forma de regalo para la familia de Luis Lechuga, un día de los enamorados de hace doce años; un negocio que ha compartido durante muchos años con su mujer, Herminia, quien le ha echado una mano preparando las tostadas y trabajando codo con codo.

La filosofía de Luis Lechuga es clara: "Calidad de vida. Trabajar para vivir". Después de más de 20 años en el mundo de la hostelería, Lechuga decidió hacerse cargo del traspaso de la cafetería, que más adelante compró. "Este trabajo me ha permitido ver crecer y disfrutar de mis hijos, que entonces tenían 7 y 10 años", relata. "Aunque los desayunos dan mucho trabajo, sobre todo, porque tienes que servirlos rápido, no se puede comparar con trabajar en la noche", sostiene. La rapidez en el servicio es algo que Lechuga subraya como un distintivo de Sibarita II " la mayoría de los clientes sólo tienen media hora para desayunar y no pueden estar esperando mucho tiempo", comenta. De igual modo, la calidad de los productos con los que trabaja son algo que se aprecia en cada sorbo o bocado. El tamaño de las tostadas en este establecimiento es significativo, ya que "son algo más grandes de la media, y no por ellos cobramos más caro", señala Lechuga que destaca que entre las preferidas se encuentra la tostada Sibarita que lleva tomate, jamón york, queso y orégano.

Con clientes de todas las edades "procuramos ofrecer un clima donde olvidarse del estrés diario", indica. De hecho, esta cafetería es ideal en el trato, muy familiar. La tranquilidad del espacio y la amabilidad de Luis Lechuga permiten tomarse un humilde desayuno al más puro estilo sibarita.