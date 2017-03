Un rincón para perderle el miedo a las alergias

Decir alergia o intolerancia es poner un punto de atención en algunos aspectos tan importantes como la alimentación. Cada día más conocemos a alguien que padece algún tipo de enfermedad alérgica. De hecho, las cifras en este asunto son rotundas: entre el 30 y 40% de las personas las sufren. En muchos de los casos las alergias llegan a casa con los más pequeños, que son los que las padecen junto a sus familias. Y este fue el caso de Macarena Quesada, una madre que en la búsqueda de una solución que facilitase el día a día de su hijo se hizo empresaria y hoy es la dueña de "la primera tienda especializada en alimentación para alérgicos de Granada, Entre Alergias", comenta. Sita en La Zubia y con un horario de 10:00 a13:30 y de 17:00 a 20:30 de lunes a viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas, abrió sus puertas hace unos años. Un rincón perfecto donde se pueden encontrar productos sin gluten, sin leche, sin huevo, sin azúcar, veganos, biológicos, repostería libre de alérgenos... En definitiva, muchos alimentos "que se consumen a diario, todos sin trazas y que cumplen con los requisitos. Además siempre tenemos algo nuevo", indica Macarena Quesada, y hace hincapié en que sus clientes "repiten, porque aquí además de ofrecer productos difíciles de encontrar en los lineales de un súper y con la garantía de que se pueden consumir sin miedo porque son sin alérgenos, también se les da información individualizada", que a veces es lo que más falta hace a quienes se enfrentan a este tipo de hipersensibilidades.

Entre Alergias se expande por las redes y está a punto de estrenar página web, donde "ponemos en marcha una tienda on line de productos adaptados a los diferentes usuarios como pueden ser diabéticos, celiacos... o simplemente productos ecológicos para gente que empieza a mirar las etiquetas y a sentirse preocupados por lo que comen ,y simplemente buscan tener acceso a una alimentación más sana".

"La idea es que una cena, una fiesta o una merienda no se vean acondicionadas por ser alérgico, si no que se pueda participar de todas estas actividades sin miedo a sufrir un episodio ", resume Quesada. Así que ya es hora de perderle el miedo porque nos guste o no, vivimos, cada vez más, entre alergias.