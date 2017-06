Garrido y Ginés Martín salvan una desastrosa tarde

Ysi ayer se le ocurre a alguien traer toros a la segunda corrida del ciclo ferial del Corpus 2017? ¿Qué hubiera pasado con tres toreros con mucha "hambre" de triunfo y ser máximas figuras del toreo?

No ayudaba la tarde de inicio climatológicamente, instantes antes del comenzar el paseíllo, que hicieron desmonterados Garrido y Ginés Marín, comenzó a llover levemente, y sobre todo se levantó un viento que dificultó las faenas, pero lo que más perjudicó y sobre manera fue la mala calidad de los toros de El Torero, faltos de fuerza y de raza, no propios de la plaza de toros granadina.

López Simón, al que le fue devuelto el primero, se encontró con un sobrero del mismo hierro, con aceptables hechuras, lo recibió el madrileño a la verónica con limpieza, destacando más con el capote en el quite por chicuelinas rematado con una revolera. Con la muleta, entre la fea embestida del toro y las rachas de viento, quedó al descubierto y el toro le prendió, sin consecuencias graves, pero dejándolo con dificultad para respirar, tanto así que tuvo que retirarse a la enfermería, para ser atendido por el doctor Torné. Fue ovacionado. Quiso volver al ruedo para torear a su segundo, bastante mermado por la lesión de la cogida del primero e infiltrado, pero el toro, que fue pitado en el arrastre, no dio opción al diestro, con una embestida brusca, soltando gañafones y haciendo imposible realizar faena. Silencio.

Garrido tuvo en suerte un primer toro de su lote, segundo de la corrida, con muchas dificultades, mostrando genio de manso durante toda la lidia, poniendo en grandes aprietos al extremeño que, no obstante, ejecutó pases con clase, pero sobre todo puso mucho valor y eso lo supo ver y apreciar el público. Mató de estocada y dos descabellos, escuchando palmas tras un aviso. En su segundo toro, quinto de la tarde, tuvo mejor suerte, tuvo cierta calidad pero duró demasiado poco. Le dejó ofrecer dos buenas tandas con la mano derecha, la tercera ya no quiso el animal, cambió de pitón y supo lograr unos buenos naturales. No era suficiente, por lo que optó por el arreón, poniendo emoción con su proximadad entre el públicó, fue premiado con una oreja merecida. Brindó su primer toro al torero de Jerez Rafael de Paula.

Cerraba el cartel el triunfador de San Isidro, Ginés Marín, que fue quien cambió el signo de la tarde con su primero, tercero de la tarde. Salió el toro con embestida más clara y no dudó el jerezano en aprovecharlo, firmando una faena seria, ligando, con largura y con mucho temple. Lástima que pinchó antes de ejecutar una buena estocada, cortó una oreja que, de no haber fallado con la espada, hubiera sido de dos orejas. Había expectación por volver a ver a Ginés Marín con el que cerraba plaza, pero no pudo redondear la tarde de su presentación en la Nueva Plaza de Toros de Granada. Fue imposible sacar un solo pase a Tronquito, que así se llamaba pésimo toro de la ganadería El Torero, parado, mirando a cualquier sitio menos al engaño, rajándose cada vez que Ginés Marín conseguía robarle un pase, en definitiva, uno toro que nunca debió de salir a un ruedo. Lo despachó de pinchazo y estocada. Su labor fue silenciada.

El parte médico del Doctor Torné, tras atender al torero madrileño López Simón, en la enfermería de la plaza de toros, es el siguiente: " contusión costal en cara anterior de hemitórax izquierdo sin signos clínicos de fractura y contractura cervical, aconsejando estudio radiológico."

Mañana, tercera de feria, con Ponce, Fandi y López Simón, con toros de Santiago Domecq. Esperemos que remonte la feria taurina.