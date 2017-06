"Todos los días veo toros y escucho flamenco"

Este año cumple José Puertollano, dieciséis años como asesor taurino de la Plaza de Toros de Granada. Antes fue en otras plazas de la provincia, pero al fallecimiento de Miguel Montenegro se le designó como titular de la Maestranza Granadina. Actualmente forma parte del equipo de Mariano de Damas, de quien solo sabe elogiarlo. "Una prolongación de mi dilatada carrera en el mundo del toro, que es mi vida". No pasa mal Puertollano su tiempo libre: "Todos los días veo toros, escucho flamenco y cuido de un pequeño huerto en mi parcela".

Cuenta los días que faltan para asomarse al balcón presidencial de la plaza de toros de Granada. "Asesoro al presidente en las dudas que plantea, ofrezco las ideas que me produce la lidia del toro y sobre todo dialogamos mucho", dice. No se siente presionado en su puesto, pero advierte: "sí noto que mi cargo no está libre de responsabilidad, el público a veces pide cambiar el toro en cuanto pierde las manos, pero es necesario esperar hasta el límite, porque el animal muchas veces se recupera y se viene arriba y no es plato de gusto desaprovechar un toro que puede dar buen juego y perder una buena faena".

Puertollano ha realizado más de mil festejos como torero, de novillero y después como torero de plata, estando 35 años en activo. "En el año 1950 comencé a ir a las capeas", recuerda. Sus inicios fueron en la Escuela Taurina de Granada, interviniendo en algunos festejos como alumno, en Motril y en Antequera, pero se agotó el dinero y fue el final de esta escuela.

Además, ha realizado el paseíllo en 61 tardes en Granada, 20 en Barcelona, 18 en Vista Alegre, 22 en las Ventas y un sinfín más por el territorio nacional y el Sur de Francia. Formó parte de las cuadrillas del torero colombiano Pepe Cáceres, de Manolo Ortíz y de José Julio Granada, pero su mejor momento fue acompañando a la figura del toreo granadino Manolo Carra, que era como su "hermano", dice con sentido dolor por la desaparición del torero de Castril.

Está molesto Puertollano en su dedicación además de Profesor de la Escuela Taurina de Atarfe, donde lleva 10 años, por lo acontecido con un festival. "Tenemos preparado un festejo para los alumnos, hasta los novillos comprados, y a última hora el ayuntamiento de Atarfe nos comunica que no se puede dar en la plaza de toros, al parecer porque argumentan que está en ruina. Eso yo no lo entiendo porque una plaza de toros que lleva apenas diez años construida, con cemento y hierro, no puede estar en ruina", relata.

