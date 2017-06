La esencia de Pepe Luis, el gusto de Morante y la raza de Cayetano

Con un calor insoportable se desarrolló la primera del ciclo ferial del Corpus 2017, una corrida con muchas opiniones encontradas desde que se anunció y en la que hubo de todo, quizá lo que menos , y a eso fue a lo que acudió el público, fue toros.

Pepe Luis Vázquez, que muchos aficionados no entendieron su presencia en los carteles, fue la buena noticia de la tarde, y a poco que hubiera estado acertado con los aceros podíamos estar hablando de un éxito de tronío en el día de su retirada de los ruedos. En su primero, un jabonero de 525 kilos de peso, de nombre Gavilán, de buenas hechuras, lo recibió toreando a la verónica con bastante aplomo. Con la muleta, sin forzar al de Cuvillo, el sevillano estuvo muy relajado, realizó una faena corta, pero con sabor y por ambos pitones, estando mejor al natural. Mató de estocada casi entera, pero el toro no dobló y tuvo que usar tres veces el descabello, perdiendo los trofeos, dando una vuelta al ruedo, protestada por algunos.

Con el cuarto de la tarde, segundo de su lote, que fue el mejor de la tarde con diferencia, un toro negro mulato, de nombre Rescoldito, que pesó 523 kilos, que cumpliría cinco años en octubre, y que resultó ser un buen toro, aunque en los primeros tercios fue muy protestado y se pidió su devolución a corrales, pero seguramente que la presidenta veía lo que el toro interiorizaba. Toreó Pepe Luis Vázquez muy despacio, muletazo a muletazo, sintiendo cada uno de ellos, quieto, despacio, casi sin querer, gustando y gustándose. Volvió a no finalizar una buena faena, la espada le vuelve a dejar sin trofeo, solo una vuelta al ruedo. Pepe Luis Vázquez, una grata sorpresa en Granada.

Morante de la Puebla, una de cal y otra de arena. El segundo de la tarde, primero de su lote, un toro colorao ojinegro, de nombre Pelón, marcado con el número 178, y de 475 kilos de peso. Lo recibió a la verónica que ejecutó muy despacio. Le gustó el toro y volvió con el capote en un quite, que combinó con verónicas y chicuelinas, rematadas con una serpentina. Estuvo Morante con el toro también con la muleta, se lo llevó al centro de la plaza, y mientras el toro aguantó esos terrenos, ofreció tres tandas profundas y con gusto, sobre todo las dos con la mano derecha. Luego el toro se quiso rajar, pero Morante no le dejó y se fue a puerta de toriles con él y exprimió la faena. Media en todo lo alto que fue suficiente para finalizar la faena que fue premiada con una oreja.

Pero Morante no acaba de cerrar en Granada, y eso que dedicó el quinto de la tarde a su amigo y compañero Pepe Luis Vázquez. Un toro negro mulato, de 478 kilos de peso y de nombre Ropalimpia, al que el torero de la Puebla no quiso ni mirar. Nuevo desprecio al público granadino y despreció al animal, al que no probó en ningún momento con la muleta, cierto es que con el capote estuvo bronco y punteando cuando se acercaba a la tela, pero el respetable no pudo comprobar sí había alguna posibilidad de realizar faena. Nueva "Morantada" en la Nueva Plaza de Toros de Granada.

Cerraba el cartel Cayetano, su primer toro, tercero de la tarde, se llamó Arrojado, un colorado de capa que pesó 504 kilos. No tuvo suerte el diestro con este toro que aunque empujó con fuerza de inicio, se vino totalmente abajo con la muleta, perdiendo las manos e imposibilitando la faena. Si faltaba algo para poner cuesta arriba la faena, la orquesta interpretó Granada tierra soñada por mí, cantada por la soprano, que originó división de pareceres entre el público, lo que ayudó a no estar pendientes de la lidia. Dos pinchazos y una estocada corta, fue el final de una faena silenciada.

Con el toro que cerraba la corrida, castaño bragado de capa, de nombre Niñata y que dio en la báscula 522 kilos de peso, lo brindó también a Pepe Luis Vázquez. Volvió Cayetano a mostrar su raza, después de conceder el honor a sus subalternos de saludar tras el tercio de banderillas, se tiró de rodillas al suelo para comenzar la faena de muleta, consiguiendo que el público se pusiera de su parte, no era difícil después de la petardada de Morante, mantuvo el nivel alto durante todo el tercio, con pases variados, muy ligados y profundos. Mató de estocada casi entera, que fue premiada con una oreja, que paseó al son de la Marcha Radetzky, que hizo recordar el Día de Año Nuevo, pero no por la temperatura.

Tenía mucha ilusión la empresa, Lances de Futuro, en la corrida de esta tarde. Su representante, José María Garzón, soñaba con el momento en que un torero rompiera con la muleta, que la soprano Angelina Mergelina entonara la letra de "Granada tierra soñada por mí, al son de la Orquesta Filarmónica de Atarfe. Y se produjo, quizá faltó que la faena de muleta de Cayetano fuera más profunda, pero lo que contrarió fue la respuesta inicial de parte del público, que pitó a los artistas. Afortunadamente se convirtieron en aplausos, y al final en ovación. Cuidado, los aficionados a los toros pedimos respeto a los que, sin duda, de forma irrespetuosa la atacan, no caigamos en lo mismo cuando se intenta innovar y hacer algo distinto. Si no gusta, no se repite, pero se debe respetar.