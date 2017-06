"Hay feriales mejores que este en los pueblos de aquí a Lima"

José Manuel López-Barajas no es casetero una semana, sino todo el año. Y así durante treinta. Desde su caseta, El Farol, trabaja junto al resto de federados para conseguir un Corpus con más identidad. Aunque si en algo se afana el presidente de los caseteros es en que Granada se merece un ferial mejor.

-¿A qué achaca el incremento de nueve casetas de este año?

-Creo que por la juventud. No esperábamos este boom de nueve nuevas. Hay gente que ya está trabajando, y aunque no tengan un sueldo muy grande, se pueden permitir el lujo de distraer todos los meses una cantidad o hacer una aportación si hay que hacerla. Ayer me decían que era señal de que la crisis ha pasado. La crisis habrá pasado cuando vea Juncaril, Asegra y todas esas naves con actividad.

-Lo que sí que se ha producido es un repunte de esa vena casetera.

-Sí es verdad que ha habido ese repunte incluso de gente que ha estado unos años fuera del mundo casetero. Este año conozco casos de gente que estuvieron en su día en casetas que han desaparecido, y que en este están en algunas de ellas como socios.

-¿Qué destacaría de esas nueve casetas nuevas de este 2017?

-La novedad más importante es que de esas nueve hay cinco casi que son verdaderamente tradicionales. Son chavales jóvenes pero les gusta el ambiente de caseta tradicional. De todas formas, si hay una espectacular o no, no lo sabremos hasta el sábado. Lo importante es el ambiente más que la decoración. Quiero dejar claro un tema desde aquí que es el de la polémica racista del año pasado. Creo que son circunstancias. Lo primero que hay que saber, y está en la normativa, que casetas tradicionales y privadas son de socios y amigos. Y punto. Lo que ocurre es que viene gente con formas incorrectas y pasados de copas. Y da igual que sea blanco, negro, amarillo o lo que sea. Estoy convencido de que vendría fuera de lo normal. Y luego que no venga el Ayuntamiento con las pegatinas. Si no les interesa que no nos den los terrenos.

-¿Hay novedades respecto a la remodelación del recinto ferial?

-Ahora mismo está en stand by porque el Ayuntamiento no tiene dinero para acometer lo que queda. De momento ellos no se han pronunciado respecto a eso. Nosotros sí que nos hemos pronunciado, y ellos son conscientes del problema que esto tiene de polvo. Hay muchas zonas de tierra en las que, por las tardes cuando se levanta el viento, se mastica el polvo. Con el tema de la luz, no se ha hecho nada. Se difundió una noticia que no es cierta, que es que se habían gastado doscientos y pico mil euros en arreglar el alumbrado. A lo mejor han puesto dos cajas o tres, pero lo que se pidió al Ayuntamiento es que las cajas que se pusieran nuevas sólo pudieran ser manipuladas por la empresa que las lleva. Lo que sí que vamos a pedir cuando pase esta feria es que se pronuncien en un sentido u otro. Yo ya el otro día ya lo dije en el pregón de caseteros dirigiéndome a todos los grupos políticos. Esto no es un tema del que esté ahora gobernando, PP o PSOE, sino de Granada y, por tanto, de todos. Si queremos sacarla del culo y el furgón de cola tenemos que implicarnos todos. Cuando llegue el Pleno del Ayuntamiento, que saquen las navajas; pero cuando haya que luchar por Granada tienen que ir todos a una.

-¿Hay algún compromiso por parte del Ayuntamiento o de los grupos políticos sobre la mesa?

-Compromiso ninguno. Cuando pase esta feria, como todos los años desde que está directiva, haremos una especie de inventario que será un balance de lo que ha sido la feria. Y ese balance se le da al Ayuntamiento con lo que pensamos que ha salido bien y mal. Lo que sí vamos a pedirle es que se pronuncien en lo que vayan a hacer. Con todo el follón del PP se quedó todo paralizado. El PSOE cogió esto tres días antes de la feria de 2016, pero ya llevan un año y es el momento de que se sienten todos los partidos.

-¿Qué hay de la reubicación y la unificación estética?

-Llevamos muchos años luchando por que haya una unificación estética. Hemos conseguido que nuestras casetas tengan todas las mismas cortinas, las cúpulas del mismo color y tamaño, y que cuando mires puedas identificar que son casetas particulares. Nos duele la boca de decir que nos gustaría que todas las institucionales estuvieran en el mismo sitio. Entendemos que si nosotros hacemos el esfuerzo de que nuestras casetas estén homologadas, tengan un certificado técnico y unos seguros de responsabilidad civil; el Ayuntamiento debe exigirle eso mismo a cualquier caseta que se ubique en el Corpus. Y en cuanto a la reubicación, prácticamente ya está. Ahora mismo la calle La Caña son casetas tradicionales. La principal igual, quitando las institucionales.

-¿En qué modelo de ferial se fijan?

-Granada tiene su propia filosofía de caseta. Pero es verdad que en Sevilla desde las ocho de la mañana están regando las calles cada hora. Y allí aunque estés diez horas paseando tienes los zapatos limpios. Y aquí con diez minutos no hay forma de sacar el polvo. Y digo Sevilla o Jerez como podría decir Albolote o Maracena. Hay recintos en los pueblos que están muy por encima de los de la capital como de aquí a Lima.

-¿Qué previsiones hay este año?

-Creemos que van a ser buenas. Llevamos cinco o seis meses en los que la gente se interesa por la feria y dos o tres años en los que rondamos las cien mil personas los miércoles. Los jóvenes empiezan a entender que la feria es como una boda, una cena de gala o un evento.