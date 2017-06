El secreto de la Tarasca estaba en las marquesinas

Este año el secreto mejor guardado del Corpus en realidad no lo era. Los granadinos han convivido sin saberlo con el vestido del maniquí de la Tarasca en las calles. El vestido firmado por Raúl Molino y acompañado por un estilismo de Tamara Cal está inspirado en la dama lorquiana del cartel de las fiestas del artista Joaquín Peña-Toro. El mismo que decora desde hace un mes escaparates de tiendas, fachadas de edificios y marquesinas de autobuses para anunciar la feria. "Desde el área de Cultura del Ayuntamiento nos invitaron a inspirarnos en el cartel aunque le añadimos algunas tendencias de moda como el tul rojo o el escote de barco redondeado", explicó ayer el diseñador granadino que se formó en la Escuela de Arte Granada. El resultado, a pesar de su temor a las críticas, ha sido todo un éxito. El vestido ha gustado a una Granada que ayer salió en masa y abarrotó las calles de la capital para disfrutar del desfile de la Pública.

Raúl Molino, que se alzó con el primer premio de la pasarela Fortuny en 2016 con unos diseños de madera "arquitectónicos" no quiso abandonar su esencia. Por eso, decidió colocarle al maniquí un abanico y una peineta de madera cortada con láser para hacer un guiño a su marca personal. "Al principio cuando me llamaron estaba asustado porque no suelo hacer diseños tan románticos", explicó Molino que recibió ayer junto a Tamara Cal una placa conmemorativa de manos del alcalde de Granada, Paco Cuenca, por su colaboración con esta fiesta.

La joven estilista también se mostró realmente satisfecha con un trabajo de peinado y maquillaje que realza la belleza del maniquí algo que, dada su blancura, a veces no es siempre posible. Trabajó le costó. Solo para colocarle las pestañas postizas dedicó casi una hora.

Ellos no eran los únicos que estaban pletóricos con el atuendo de la Tarasca de este año. El alcalde no dudó en darle la enhorabuena a ambos. "Estamos muy contentos con este magnífico trabajo", explicó Cuenca, quien recordó que este desfile abre los días grandes de la feria del Corpus. Junto a él se encontraba también la concejal de Cultura, María de Leyva, muy satisfecha. Aunque, el visto bueno más significativo llegó de parte de Enrique Cabrera. El técnico municipal que cuida en su taller de Mondragones de gigantes y cabezudos más conocido como el novio de la Tarasca aseguró que ayer estaba absolutamente "guapísima".

Este año, como novedad, la Tarasca amaneció en el interior del arco colocado por Cervezas Alhambra a las puertas del Ayuntamiento. Desde las diez de la mañana cientos de personas abarrotaron las calles para verla en una fiesta familiar donde los más pequeños son protagonistas. Los vejigazos de los cabezudos y el paso de los gigantes marcaron un apasionante recorrido donde no faltaron las charangas que, al ritmo de los grandes hits de reguetton del momento, pusieron a bailar a media ciudad. En el recorrido los músicos tocaron Despacito o Súbeme la radio pero también se atrevieron con Rafael cuando en la Plaza del Carmen sonó bien fuerte Qué pasará.

Los granadinos y turistas quedaron contagiados de una música en un desfile siempre marcado por los comentarios que en esta ocasión fueron positivos hacia el vestido. "Nos ha parecido que iba muy guapa", explicó Elena Fernández que vino desde Salobreña para disfrutar del desfile. La misma opinión que tenía Conchi Gómez natural de Pinos Puente que recuerda con emoción cuando veía de niña la Tarasca. "Lo veíamos desde una casa de Mesones y era apasionante. Después nos íbamos a la feria que estaba en el Paseo del Salón", destacó está mujer que junto a sus familiares hacía "recortes de papel" que lanzaban a los toldos de Mesones. A Conchi lo que más ilusión le hizo fue que la Tarasca llevaba madroño. "Se está perdiendo un poco el sentido de la celebración. Antes los trajes eran una sátira de la moda del momento, ahora son grandes diseños, pero aun así, tengo que reconocer que esta dama lorquiana me encanta".