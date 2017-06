Una vieja crónica taurina

Vaya en este Corpus de fiesta el modesto recuerdo para unos populares novilleros granadinos. Estaban de moda allá por los años 30 porque venían de triunfar en Valencia, Madrid y Granada. Tres novilleros valientes de desigual suerte, porque a veces eran palmas, otras pitos, a veces cornadas y otras muerte en el redondel. "Uno, dos y tres; tres banderilleros en el redondel…tres capotes…y el toro no sabe cómo obedecer…en el burlaero tiembla una montera…" (Uno, dos y tres. Benítez Carrasco).

No sé si queda alguien que recuerde el mano a mano Atarfeño-Paquito Rodríguez en noviembre de 1930 a beneficio de la Masa Coral de Granada y con novillos de la ganadería de José Anastasio Martín. Fue curioso porque al finalizar la corrida la banda del regimiento de Córdoba dirigida por el que fuera su director Juan Mula, interpretó el pasodoble Atarfeño. O tal vez recuerden el espectacular mano a mano Perete-Atarfeño en mayo de 1931 que se repartieron cuatro novillos de la ganadería de Pérez de la Concha; un reclamo publicitario advertía que el que estuviera mejor se quedaría además con los honorarios del otro (esto, naturalmente, no había quien lo creyera); a pesar de la tarde lluviosa y desapacible, Manuel Zarzo Perete cortó orejas y rabo y fue sacado a hombros; Miguel Morilla Atarfeño se conformó esa tarde con oreja y ovación. Perete había sufrido una gravísima cornada en abril de 1930 en la plaza de toros de Cádiz. Las noticias llegaban a Granada gracias a sus amigos, los industriales Cuellar y Gálvez y el que fuera su mozo de estoques Bojilla. Y no escarmentaba el granadino, porque ya había sufrido otra de semejante gravedad en octubre de 1928 en Granada alternando precisamente con Atarfeño. La carrera de Atarfeño corrió peor suerte; su vida se vio truncada cuando en 1934 fue corneado mortalmente en el coso granadino de la Plaza del Triunfo por el toro Estrellito.

Ya antes se habían hecho muy populares los mano a mano Frascuelo-Lagartijo. Una tarde lidiaron en Madrid seis hermosos toros del Duque de Veragua con todas las entradas agotadas. El granadino de Churriana de la Vega, Salvador Sánchez Frascuelo, no tuvo esa tarde especial suerte con su primer toro, oyendo algunos pitos de sus rivales lagartijistas; quiso tomarse la revancha en su siguiente lote, precisamente un toro enorme, de nombre Escribano, que hizo exclamar al público nada más aparecer por los toriles. A base de pases naturales y de pecho y con una estocada hasta la bola Frascuelo redondeó una faena espectacular. El excesivo celo de ambos toreros por quedar bien les llevó más de una vez a realizar acciones temerarias de enorme riesgo, hasta el punto de que hubo veces en las que hubieron de ser amonestados por los propios presidentes de las corridas por salirse de las reglas y exponer demasiado.

Los mano a mano se reprodujeron años después sobre todo en las fiestas del Corpus local. Rafael Mariscal y Miguel Montenegro (Miguel Martínez de los Ríos); dos toreros locales que hicieron época allá por los años 50. Rivales en la plaza pero muy pocos saben que ambos eran íntimos amigos, aunque orgullosos y enfrentados en los ruedos para jugarse la vida y alcanzar la gloria. Rafael Mariscal y Miguel Montenegro con sus mano a mano habituales, acompañados por el altísimo banderillero Enrique Bernedo Bojilla dieron tardes de gloria con algunos nubarrones, pero fueron capaces de dividir a la afición y darle a Granada alguna emoción que falta le hacía en aquellos años de la triste posguerra.

Crónica sencilla de unos recuerdos a estos modestos toreros granadinos que un día ocuparon algunos renglones taurinos de la local, aunque tal vez no pasen a la historia de los grandes maestros del toreo nacional. (Ver mis artículos en Granada hoy, internet: Frascuelo y su inmortal paseíllo, (11/10/2010); y Rafael Mariscal, torero de "güena maera" (6/12/2010).

Reportaje