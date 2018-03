F. AMERICANO Los Lions arrancan su segunda vuelta

Los Granada Lions arrancan la segunda vuelta del campeonato y lo hacen recibiendo la visita de Camioneros de Coslada. Con una victoria y tres derrotas, el equipo nazarí se enfrenta al que fue su primer rival este año y con el que peor imagen dio. Desde entonces, partido a partido se ha visto una buena mejoría en los granadinos, sobre todo en el juego de carrera pues el equipo es capaz ya de poner en práctica una gran variedad de jugadas con una buena ejecución. La enfermería de Lions comienza a vaciarse ya de lesiones de larga duración de cara a esta segunda vuelta. La cita, a las 16:30 h.

16.00La derrota del pasado fin de semana en casa ante Marbella y el triunfo de Almería ante Cisneros hacen que el Universidad de Granada ya no dependa de sí mismo para evitar el descenso directo. Los de Pablo Pérez se desplazan hoy hasta tierras madrileñas para medirse al Olímpico de Pozuelo RC, un conjunto relativamente asequible que ha vencido cinco de los 19 partidos que ha disputado hasta el momento. A falta de tres jornadas para el final y con dos encuentros fuera de casa, los granadinos están obligados a ganar para seguir soñando antes de recibir dentro de quince días a Almería.

18.00Dos derrotas consecutivas han relegado al Balonmano Maracena Innjoo a la cuarta plaza, aunque empatado con dos equipos más en la segunda posición. Tras caer en casa por la mínima el pasado fin de semana ante el Balonmano Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, los de Javier Elvira quieren olvidar dicho traspié con una victoria a domicilio en la cancha del Caserío Ciudad Real en el bonito Pabellón Quijote Arena. Los maraceneros tienen seis puntos más que su rival de hoy y podrían descartar a un rival más de la lucha por las cuatro primeras plazas si logra vencer en tierras manchegas, teniendo en cuenta que el Cajasur se ha escapado definitivamente. El precedente entre ambos equipos favorece a los metropolitanos, que vencieron por cuatro goles de diferencia (22-18) en el duelo de la primera vuelta en un duelo en el que la defensa maracenera volvió a rendir a gran nivel, uno de los aspectos en los que más ha destacado el cuadro metropolitano. Pese a partir como uno de los grandes favoritos para el ascenso por tradición, instalaciones y plantilla, los del cántabro Santi Urdiales, conocido por su trayectoria como jugador, no han rendido como se esperaba de ellos pese a que cuentan con dos jugadores que marcan la diferencia en la cancha como son Javi Torre y Abad, los máximo anotadores del conjunto de Ciudad Real, aunque es el bloque el que destaca por encima del resto.

19.00Con cuatro victorias en los últimas cinco jornadas, el Universidad de Granada quiere prolongar su buen momento con un quinto triunfo esta tarde en un derbi andaluz ante el Vícar Bahía de Almería. Tras dar buena cuenta del Fuerteventura hace siete días, las de Daniel Aguilar buscan en tierras almerienses la quinta plaza que ocupa actualmente el Fuengirola. Ese es el objetivo a corto plazo que se han fijado las granadinas, que están completando una gran temporada. Se ven las caras dos equipos distanciados en tan sólo dos puntos y que se conocen a la perfección pues son varias las temporadas que se han enfrentado y también lo hacen en pretemporada, por lo que entre ellos no hay secretos. A diferencia del 'Uni', el Vícar viene de cosechar tres derrotas en el último mes de competición por lo que no llegan a la cita en su mejor estado de forma. Con jugadoras peligrosas en ataque como Sonia Fuentes y María Pérez, el Vícar ya ha cumplido con el objetivo de la permanencia por lo que se espera un duelo con poco en juego entre dos conjuntos sin presión alguna.

18.30El Universidad de Granada cierra el curso en casa por esta temporada recibiendo al Algar Surmenor, conjunto al que ya ganó en la primera vuelta con el objetivo de, al menos, sumar para despedirse de sus seguidores. Según las bases de la competición, tan sólo desciende el último clasificado, que a día de hoy es el UCAM Voley Murcia, que tiene seis puntos menos que las granadinas con dos jornadas por disputar pero el 'Uni' le ganó los dos partidos por lo que en caso de empate a puntos quedaría por delante. Una temporada mala de un grupo muy joven que en el Pabellón de Fuentenueva ha tenido muchos problemas, donde tan sólo ha ganado tres partidos. Por ello, quieren dejar buen sabor de boca ante un conjunto que llega en una cómoda sexta plaza, sin nada en juego y que ha ido de menos a más, sumando siete victorias en las últimas nueve jornadas. Las pimentoneras, entrenadas por Juan Sáez, cuentan con jugadoras físicamente potentes como las opuestas Victoria Soto o Vanessa López.

19.00Tras arrancar la segunda fase de la temporada con una victoria e igualar con San Fernando en la tabla clasificatoria, el Multiópticas Baza tiene esta tarde una nueva oportunidad para dar un salto en la clasificación. Los de Juan Ramón Gutiérrez visitan la cancha del Benahavís Costa del Sol, con el que se encuentra empatado a victorias y derrotas (4 y 5 respectivamente). A día de hoy los bastetanos no descenderían pues son tres los que bajarían a Primera Nacional y el Multiópticas ocupa la quinta plaza aunque eso sí, empatado con el antepenúltimo, el Real Betis B. Con tres extranjeros y varios cambios de jugadores a lo largo de la temporada, en el conjunto entrenado por Rafael Gómez destaca a nivel individual el ala-pívot Willie Williams.

14.30La victoria de Navarra B en Zaragoza y el empate en casa del Balcón del Genil en casa hace siete días hace que, a falta de siete jornadas para que concluya la temporada, los de Pío Salvador no puedan bajar los brazos. Los hueteños han vuelto a caer en puestos de descenso y mañana tienen una nueva ocasión para tratar de salir de la zona peligrosa. No obstante, no será fácil pues los granadinos visitan la piscina del Godella, un conjunto cómodamente situado en mitad de la tabla con seis puntos de renta sobre el descenso y a otros tantos de la tercera plaza. Sin embargo, la necesidad hace que la cita sea importante para los metropolitanos, pues deben mejorar a domicilio si no quieren pasar apuros para lograr el objetivo. Con tres encuentros en casa y cuatro fuera, el Balcón del Genil daría por bueno sumar en tierras valencianas, donde le espera un equipo que se encuentra más cómodo a domicilio y que cuenta con un triunvirato de jugadores muy peligrosos en ataque. Se trata de Manu Izquierdo, Luca García y Dani Alvariño, sus máximos goleadores y principales hombres a tener en cuenta en una cita que de sacar adelante puede ser un punto de inflexión en la temporada.