Actuación coral para ser líder

El Covirán Granada ofreció ayer su mejor cara y tras dar buena cuenta del Real Canoe, volvió a acceder al liderato de la LEB Plata tras aprovechar los pinchazos de Albacete y Murcia. Los de Pablo Pin realizaron el mejor partido de la temporada con la aportación de todos los jugadores. El técnico pidió en la previa que todos dieran un paso hacia adelante y sus discípulos le hicieron caso rindiendo a gran nivel en todas las facetas del juego para delirio de su afición, que disfrutó mucho con la victoria de su equipo.

Sorprendente por la facilidad con la que anotó fue el inicio del Covirán, que en poco más de dos minutos ya había anotado diez puntos. Cada ataque era una canasta, pero el Canoe no le anduvo a la zaga, por lo que se vio un primer cuarto espectacular. Con un dominio abrumador de los locales en el rebote, doblando a su rival, el duelo de anotación de Alo Marín, autor de siete puntos al término de los primeros diez minutos, y la dupla formada por 'Tyson' Pérez y Bouna N'Diaye fue de lo mejor que se vio en el Palacio desde el inicio de la temporada. La ausencia en el quinteto titular de Eloy Almazán, con problemas en un abductor durante toda la semana, permitió a Marín asumir más responsabilidad en cancha delantera, donde casi todos anotaban. De hecho, lo hicieron siete de los diez que actuaron en los primeros diez minutos. Los buenos porcentajes en los lanzamientos de campo, sin abusar desde la línea de 6,75, no obstante no sirvieron para distanciarse en el electrónico simplemente porque José Miguel 'Tyson' Pérez no lo permitió. El dominicano fue toda una amenaza para los de Pin, que se fueron al receso con un 26-23. De haber seguido esa proyección habrían superado los 100 puntos a favor, algo que no se vía desde la pretemporada ante Morón. Y es que terminar un cuarto con un 63,6% en tiros de dos y un 57,1% en triples no es normal…al menos esta campaña.

La pareja interior formada por Ferrán Torres y Devin Wright dominaron la zonaLas 17 asistencias que dio el Covirán demuestran el juego de equipo de los de Pin

Como era previsible, esos buenos números bajaron en el segundo parcial, donde la igualdad siguió siendo la tónica dominante hasta que apareció la intensidad de Devin Wright en la zona. Fue gracias a un 2+1 del pívot gallego cuando el Covirán comenzó a marcharse en el marcador. Dos penetraciones de Manu Rodríguez, que desde la línea de tres no estuvo afortunado en esa fase del choque, permitieron a los de Pin alcanzar los 11 puntos de renta a 3:30 del descanso. Canoe no podía superar la excelente defensa de los rojinegros, con constantes ayudas, y esa fue la base para comenzar a construir la victoria. Y es que de encajar 23 puntos en los primeros diez minutos, se pasó a siete ante la desesperación del veterano técnico Miguel Ángel Aranzábal. Dos tiros libres de Bortolussi cerraron la primera mitad con la máxima diferencia, 14 arriba, para tranquilidad de un Palacio que no veía peligrar el triunfo de su equipo.

El duelo de anotación entre Manu Rodríguez y Ander Martínez marcó el arranque del tercer cuarto. El escolta granadino, con siete puntos y una asistencia a Devin, condujo a su equipo a la máxima renta, 20 puntos más que merecidos sobre todo por la concentración con la que salieron los de Pin tras el receso. Wright marcaba diferencias en la pintura ante un rival que sin Tyson acertado, tenía muchos problemas para anotar. Los madrileños intentaron con una zona frenar el acierto de los nazaríes pero ayer el Covirán estaba enchufado y todos se sintieron importantes. El técnico granadino incluso se permitió el lujo de dar descanso a Almazán, otorgando minutos de calidad al canterano Alberto Pérez que no los desaprovechó, logrando un triple para otorgar a su equipo la máxima renta (25), un tapón y una espectacular asistencia a Devin Wright. El lucense ayer estuvo on fire y se llevó la ovación de los seguidores cuando fue sustituido. El enorme tercer cuarto lo cerró Ferrán López, que terminó con un espectacular 6 de 6 en tiros de dos, con un reverso que levantó los 'oh' de la grada para poner un 66-42 con el que el dejaba encarrilado el choque.

El pívot catalán agradeció el apoyo de la afición con cuatro puntos seguidos en el inicio del último parcial que, junto a las dos de Eloy, confirmaban el festival de los granadinos que alcanzaron los 30 de diferencia (72-42). Almazán también quiso ser importante y asumió el ataque de un equipo cuyo entrenador pudo rotar y darle descanso a sus jugadores con el duelo más que sentenciado. La relajación era normal que llegara aunque Pin no la quería ver ni en pintura. Óscar Herrero tiró de orgullo y evitó que la renta de los locales fuera a más, que llegó a ser de 35, pero ya estaba todo decidido.

El Covirán aprendió de los errores y supo reaccionar a la derrota ante el Real Murcia con una victoria de calidad en Albacete y una actuación coral ayer con la que vuelve a estar donde debe: en lo más alto de la tabla clasificatoria. La ola volvió al Palacio. Eso es buena señal.

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Eloy Almazán11:01 6 3/3 0/1 0/0 1 0 5

Carlos Corts 21:09 3 0/3 1/2 0/0 0 2 -1

Alberto Pérez 14:00 3 0/0 1/3 0/0 0 3 1

A. Bortolussi 24:46 11 4/5 0/0 3/3 6 2 23

Germán Martínez15:53 6 0/2 2/5 0/0 0 4 1

Manu Rodríguez 23:52 20 5/6 3/7 1/1 2 1 18

Devin Wright 22:32 19 8/10 0/0 3/4 7 1 28

Alo Marín 25:51 11 3/9 1/1 2/3 8 1 16

Ferrán Torres 17:28 12 6/6 0/0 0/0 4 0 15

Carlos De Cobos 23:28 3 0/0 1/1 0/0 2 3 10

Equipo 3 3

TOTAL 200:00 94 29/44 9/20 9/11 33 17 119

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Jorge Tejera12:59 2 1/1 0/1 0/0 2 0 4

Rubén Martínez 18:15 6 1/4 1/6 1/1 2 3 5

Walter Cabral 15:59 2 1/7 0/0 0/0 5 0 1

Dani de la Rúa 24:29 4 1/2 0/2 2/4 0 4 6

Chema Gil17:43 2 1/1 0/0 0/0 2 0 3

Ander Martínez 27:01 8 2/3 1/3 1/2 2 2 7

Miguel Bustillo 9:39 3 0/1 1/2 0/0 0 0 -1

Osas Ehigiator 21:57 7 3/6 0/0 1/2 3 0 3

Óscar Herrero 15:31 10 2/3 2/3 0/0 0 2 8

'Tyson' Pérez 24:21 11 4/8 1/2 0/0 7 1 13

Bouna N'Diaye 12:07 5 1/4 1/1 0/0 1 0 0

Equipo

TOTAL 200:00 60 17/40 7/20 5/9 24 12 49