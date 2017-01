Agustinos y 'Presen', a por la cuarta plaza

En una semana en la que el RACA descansa, la atención se centra en quien ocupará la cuarta plaza. Por dicha posición están peleando Agustinos y Presentación. Ambos conjuntos se encuentran distanciados en un triunfo a favor del cuadro de Juanra Ruiz y quieren llegar en la misma situación al duelo capitalino.

Tanto Agustinos como Presentación tienen encuentros asequibles que deberían sacar adelante. Así, el Drop Artist se desplaza esta tarde hasta tierras jienenses para enfrentarse al Retuc CB Martos, penúltimo en la tabla que sólo ha ganado dos partidos en doce jornadas. El buen momento de las granadinas, que en el maratón de partidos que ha disputado en el mes de enero, hasta cuatro duelos, los ha saldado con tres triunfos y una derrota frente al líder, debe ser suficiente para lograr la octava victoria de la temporada. Ambos se enfrentaron hace apenas 16 días con triunfo de las capitalinas por ocho puntos (75-67) en un duelo que quedó aplazado en su momento. La cita dará comienzo a las 18:00 horas.

Quien tampoco debería fallar es el Presentación. Las de Maribel Píñar quieren jugárselo todo en el derbi de la próxima semana pero para ello deben seguir, como mínimo, a la misma distancia. Reciben mañana en el Pabellón del Complejo Deportivo de La Chana (13:00 h.) al CAB Linares, antepenúltimo clasificado, ante el que no se pueden fallar. El 'Presen' sabe que alcanzar la cuarta plaza no será fácil no ya sólo por tener una victoria menos que su rival, sino porque de las tres jornadas que restarían tras el duelo de mañana, en una de ellas descansa y en otra se mide a domicilio al potente Syngenta, pero aún así quieren apurar sus opciones hasta el último momento.