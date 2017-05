Ahorrar tiempo... Y dinero

Cuarenta minutos y para casa. Sin subestimar al rival, pero eso es lo que pretende el Covirán Granada esta noche en Pamplona. La primera parte de la eliminatoria entre granadinos y navarros ya dio buena muestra de que los de Pablo Pin son muy superiores al Kia Sakimóvil Navarra. Dos palizas finalmente, una incontestable y la segunda con un conato de rebelión rápidamente sofocado en el primer cuarto. Para todo lo demás, superioridad casi sin despeinarse. Vistos los precedentes y que los navarros no son un equipo capaz de superar en tres partidos a los nazaríes, en las manos de los granadinos está dejar resuelta la primera eliminatoria de cuartos de final por la vía rápida y sin tener que esperar.

Todo serán beneficios: ver cómo los demás se siguen 'pegando' desde la barrera al menos hasta el domingo (todos los cruces están empatados a uno menos el del Covirán), tener más tiempo de descanso para preparar el asalto a las semifinales, y de paso ahorrarle un pellizco importante a las arcas del club. En caso de victoria esta noche, el equipo se volvería directamente a Granada, por lo que son dos noches menos de hotel para toda la expedición. Algo es algo.

El Navarra ha tenido que cambiar de pabellón al estar el suyo ocupado por un acto académico

Si los granadinos quieren resolver esto por la vía rápida tendrán que evitar hacer un partido como el de la primera vuelta de la fase regular, en el que solo en el último cuarto, y gracias a los principales baluartes del equipo, lograron establecer la ventaja que les dio el triunfo. Algo de eso ya saben dentro de la plantilla. La consigna el domingo pasado fue intentar no caer en el efecto somnífero que suelen tener las victorias amplias, como la del 1-0 de la serie. Dicho y hecho. Demostración de seriedad y buen trabajo, sin altibajos de concentración, y nueva victoria amplia desde la disciplina atrás y la calidad de ideas en el aro contrario. Un partido completo que elevó el 2-0 al global del cruce y que, de repetirse hoy, será un buen augurio para los granadinos.

También será el segundo partido de esta serie en el que Pablo Pin no podrá contar para la rotación con uno de sus hombres importantes, Iván Martínez. Diagnosticado ya como baja de larga duración, y mientras la directiva le busca recambio, el entrenador tendrá que dar más minutos de los esperados a Pablo García o al canterano Germán Martínez, que ya en el encuentro del pasado domingo pasó a jugar ocho minutos y medio por los dos que estuvo en pista en el choque que inició la eliminatoria hace justo una semana.

El partido sí tendrá un aspecto nuevo, y eso es ya difícil entre dos conjuntos que han jugado cuatro veces esta temporada. Se jugará en el Pabellón Arrosadia, más pequeño y menos moderno que el de la Universidad de Navarra, pero más olla a presión. Sin embargo, el motivo no es 'canchero'. El Navarra no ha tratado de desestabilizar al Covirán, si no que su campo habitual está ocupado por un acto académico que les ha obligado a mudarse de forma temporal para esta serie. A los locales tampoco les habrá hecho gracia cambiar de casa a estas alturas de temporada, en pleno play off de ascenso, aunque sea su pista de entrenamiento. Un inconveniente que será menos con la reincorporación plena de su mejor jugador, Iñaki Narros, lesionado en el primer partido y renqueante en el segundo.

Ganar para firmar el 3-0 y coger carretera y manta. No es lo mismo volver y amanecer el sábado en Granada que hacerlo un lunes. En las manos del Covirán está.