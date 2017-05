Alberto Casas y Lola Chiclana toman 'Las dos colinas'

Las dos colinas más emblemáticas de la ciudad de Granada ya tienen nuevos propietarios, los que más velozmente alcanzaron su punto más alto. Alberto Casas y Lola Chiclana son los nombres de sus nuevos caudillos, Ambos runners fueron los que con más brío completaron los exactamente 15.580 metros de la XII Carrera de las Fuerzas Armadas, la popular prueba que abarrotó algunos de los rincones con más solera y leyenda de la capital. Casas y Chiclana se impusieron entre los más de 3.000 corredores que obtuvieron dorsal ayer en una de las citas con más lustre del atletismo granadino.

Fueron los más rápidos, y con diferencia. Y es que el atleta del CD Bikila detuvo el crono en una marca cuasi estratosférica en relación a la distancia y al desnivel del itinerario. Sus 56 minutos y 24 segundos le permitieron vivir un final de carrera relativamente calmado. No en vano, la plata se la colgó Carlos García, independiente, que cruzó la meta sita en el Acuartelamiento Cervantes un minuto después que el flamante vencedor (57:28). El dorsal 3119 también entró con ventaja, pero no tan amplia como su rival, ya que el tercero en discordia, Alejandro Jiménez, obtuvo un tiempo de 58:18. La diferencia de guarismos entre los participantes reflejó la dureza de un recorrido en el que siempre es complicado mantenerse en grupo. El argumento en la categoría femenina, además, no fue dispar.

El "excedente económico" de la carrera es destinado a Cáritas Castrense

Chiclana aventajó en más de tres minutos a Irene Díaz, que concluyó segunda y que apenas inquietó a la del CA Podología Galey debido a su tiempo de 1:08:59. Mónica Díaz completó el pódium (1:09:28). Prácticamente, no hubo momento de emoción deportiva, mas sí personal. Y es que la prueba vivió varias novedades con respecto a la edición anterior. Una de ellas fue la de recuperar el cañonazo a la hora de dar la salida. Otra fue de organización. Algunos participantes de años previos se habían quejado del espacio estipulado para coronar San Miguel, entorpecidos por otros corredores que, muy tocados por el cansancio, ascendían por a velocidad de paso. En esta ocasión, la organización deparó dos 'carriles', uno para andar y otro para correr.

Y si multitudinaria fue la participación, no menos lo fue la animación. La primavera granadina invitó a miles de curiosos a agolparse en ambos laterales del camino. No sólo a familiares de los corredores, sino a muchos a los que el transcurrir de los deportistas les sorprendió en plena calle. Todos, atraídos por el espíritu competitivo y por las charangas, como la que estuvo situada en la avenida Pulianas -Llena que nos vamos- que, con su particular interpretación de La vaca lechera, arrancó más de una sonrisa. Incluso, algunos de los atletas se atrevieron a bailar mientras buscaban la meta con sus ya fatigadas zancadas.

Ganar es lo máximo, pero terminar ya es todo un logro. Muchos de los portadores de dorsales acuden tras meses de preparación a una carrera que destaca entre los aficionados por su extrema aspereza. Su nombre popular, 'Las dos colinas', muestra lo que les espera a los osados que deciden iniciarla: cuestas y más cuestas. Toma ese común título de las dos elevaciones sobre las que se cimentan, quizá, los dos enclaves más conocidos de la ciudad fuera de sus fronteras, la Alhambra y el Albayzín. De hecho, el entorno es uno de los alicientes de la prueba y una llamada a los más atrevidos. Y es que, si el agotamiento lo permite, siempre es un lujo correr por Plaza Nueva, San Juan de los Reyes, Gran Vía o el Mirador de San Nicolás.

La cita, asimismo, tampoco olvidó la solidaridad. Las Fuerzas Armadas quisieron apoyar al Banco de Alimentos a través de una iniciativa cuyo objetivo fue llenar la despensa de la fundación benéfica, mediante el intercambio de tres kilos de productos no perecederos por una prenda deportiva a elegir por el piadoso. Igualmente, todo el "excedente económico" que se produjo irá destinado íntegramente a los proyectos de Cáritas Castrense. Un fin loable que da aún más sentido al lema de la competición: 'La carrera más hermosa que puedas correr'. Un día en el que, para más inri, cualquier persona puede acceder al interior del cuartel más famoso de Granada y conocer sus grandes instalaciones.