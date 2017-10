Alemania e Inglaterra visan el pasaporte

La vigente campeona del mundo, Alemania, obtuvo en Belfast, como era de esperar, su billete para defender su título el año próximo en Rusia. Y consumó su pase con una trayectoria impecable. Ayer volvió a ganar (1-3) y en el Grupo C cuenta sus partidos, nueve, por victorias. No obstante, su víctima de ayer, Irlanda del Norte, no atemperó su fiesta, montada de antemano por su clasificación para la repesca. Marcaron para Alemania Rudy (2'), Wagner (21') y Kimmich (86').

Inglaterra también visó su pasaporte para estar en el Mundial ruso en unos meses. Derrotó a Eslovenia en Wembley (1-0) gracias a un gol de Kane en el alargue. Los eslovenos trataban de ganar a la desesperada en Wembley ya que Escocia derrotaba en esos instantes a Eslovaquia en Hampden Park con un gol en propia meta de Skrtel en el minuto 88. Los eslovacos jugaban con uno menos desde el minuto 23 por expulsión de Mak y lo aprovecharon los escoceses, que defenderán su segundo lugar en Eslovenia.

En el Grupo E, la selección de Polonia dejó casi asegurado su pase al Mundial de Rusia 2018 tras golear a una débil Armenia (1-6), en un partido en el que brilló el delantero Robert Lewandowski, quien firmó tres tantos y se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo nacional polaco. Dinamarca dio la campanada en su visita a la selección de Montenegro, a la que desbancó del puesto de repesca con su victoria (0-1). Le vale un empate en casa ante Rumanía para acabar segunda.