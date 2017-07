Alemania se queda sin el séptimoEl doblete de Ferrari en Hungría

La selección alemana no levantará su séptimo torneo europeo femenino seguido. Dinamarca derrotó a las germanas en los cuartos de final y eliminaron a la principal favorita, algo que no ocurría desde 1993. La jugadora Anja Mittag no encontraba consuelo tras el encuentro.

Gran felicidad la de Vettel y Raikkonen tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno. La actuación de los dos pilotos permitió a Ferrari hacer doblete, en una jornada para enmarcar dentro de la historia de la escudería italiana. Pese a todo, Mercedes sigue delante en Constructores.