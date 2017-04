Alhendín puede marcar el futuro

Con dieciocho puntos en juego aún, cada jornada que pasa el margen de error es mínimo. En esa situación se encuentran los tres equipos granadinos de la competición que vuelven a jugar tras el parón de la Semana Santa. Dos de ellos se ven las caras en un derbi en el que hay mucho en juego para lograr sus respectivos objetivos que no son precisamente los mismos. Serán en Alhendín donde Atlético Monachil y Arenas se verán las caras. El duelo no se disputa en el Manuel Robles al estar la instalación metropolitana ocupada. Los de Romario, que se fueron al receso con un colchón de puntos que le otorga cierta tranquilidad, esperan que el buen momento que han venido atravesando no se interrumpa con motivo del parón. Algo similar le ocurre al Arenas, que aún sueña con poder dar caza al Athletic Coín, tercer clasificado. Aunque la empresa no es nada fácil, los de Gabri son conscientes que para tratar de alcanzar al cuadro malagueño no pueden cometer ni un sólo error más. Han de sumar de tres en tres por lo que un pinchazo ante los serranos les alejaría mucho de esa meta.

El Monachil no tiene un calendario fácil de aquí a final de temporada y espera que la nueva ubicación no le pase factura. Llega a la cita tras sumar diez de los últimos doce puntos en juego. Una reacción que le ha hecho distanciarse hasta en ocho puntos del descenso. Por contra, el conjunto arenero, tras empatar a cero con el líder Torremolinos antes del parón, llega sin perder en sus tres últimos encuentros.

Más complicada tiene su situación el Cúllar Vega, que en el último tramo de la competición ha visto como el descenso está más cerca. Un punto de los últimos nueve posibles han hecho que los de Luis Navarro vean la zona peligrosa más cerca. Cuatro puntos tiene de renta con respecto al Pavía que tiene una cita complicada hoy ante el segundo clasificado, el Villacarrillo. Los culleros reciben al Estepona que no se juega nada y acude a la cita relajado, circunstancia que quieren aprovechar en el San Miguel para comenzar a dejar encarrilada su permanencia antes de visitar la próxima semana al Tiro Pichón. El partido dará comienzo a las 11:45 horas.a.