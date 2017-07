Almazán, primer fichaje rojinegro

Tras presentar la campaña de abonados, el Covirán Granada ha puesto en marcha también la maquinaria deportiva tras no cumplir con el objetivo de ascender a LEB Oro la pasada campaña. Para ilusionar de nuevo a la afición granadina, la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas ha concretado su primer fichaje, un secreto a voces que llevaba atado varias semanas y que ayer hizo oficial el conjunto rojinegro.

Se trata de Eloy Almazán, alero granadino que llega de Melilla donde ha permanecido las últimas siete temporadas llegando a ser capitán del cuadro norteafricano. Almazán, de 33 años y 199 centímetros de altura, llega para cubrir un puesto en el que Pablo Pin tuvo muchos problemas el pasado curso, el de alero alto.

Vuelve a casa tras jugar durante siete temporadas en tierras norteafricanas

Granadino con pasado en Unicaja, donde pasó gran parte de su etapa de formación, jugó en el Fundación Adepal Alcázar antes de llegar a Melilla, con el que incluso llegó a conseguir el ascenso a la ACB pero los requisitos económicos de la máxima categoría impidieron a la entidad norteafricana jugar en la Liga Endesa. Su experiencia y el hecho de conocer a la perfección al club granadino ha hecho posible su fichaje.

Una de las claves para su regreso a Granada ha sido la confianza en el proyecto. En sentido, ha declarado que "vengo aquí porque siempre he creído en este proyecto, soy de Granada y es un aliciente poder estar en casa. Me daba igual la categoría en la que estuviera. Siempre he confiado en el trabajo que hacen Óscar (presidente) y Pablo (entrenador). Espero que estemos arriba al final de la temporada".

En cuanto a lo que puede aportar al Covirán, manifestó que "principalmente veteranía, hacer vestuario y desequilibrio en el puesto de 3, ya que hay pocos aleros altos en LEB Plata. No soy un jugador de meter 20 puntos, pero puedo ayudar en muchas facetas, tanto dentro como fuera de la pista".

Por último, resaltó que "estoy muy ilusionado con la próxima temporada. Espero que sea un año bonito, que el equipo y la afición disfruten y poder así darle muchas alegrías a la gente".

Por su parte, Pablo Pin señaló que Eloy Almazán "era una prioridad para mí. Ya lo intentamos fichar el año pasado, pero no se pudo hacer. A nivel de juego puede jugar de 3 e incluso en ocasiones puntuales de 4".

Respecto a sus características como jugador, destaca su "fortaleza física. Además, tiene experiencia, ya que lleva jugando muchos años en categorías FEB y conoce la liga. Nos puede ayudar en el rebote, puede penetrar y es correcto en el tiro. Es muy completo. Un jugador que es capaz de hacer varias cosas bien. Era prioritario fichar a un jugador con hambre. A pesar de la experiencia que tiene es muy competitivo y seguro que nos va a ayudar tanto dentro de la pista como en el vestuario para poder dar un paso más".