Y Alo cogió su fusilPin: "La afición ha sido determinante"

No fue el mejor partido en la historia del Covirán Granada. Ni siquiera uno cualquiera. Los errores fueron numerosos, pero eso ya no importa. Porque el aficionado granadino que ayer acudió al Palacio de Deportes, a buen seguro que salió contento aunque el espectáculo que vio no fue precisamente el mejor. Los de Pablo Pin lograron por segundo año consecutivo la Copa LEB Plata, su segundo título oficial, que les permite tener la tranquilidad de contar con el factor cancha a favor en los play off siempre y cuando queden clasificados entre los nueve primeros, algo que de no hacerlo sí que sería un auténtico fracaso.

En un partido muy cerrado y feo, con numerosas imprecisiones y por momentos con marcador de minibasket, los rojinegros no se desesperaron ante La Roda, un conjunto muy incómodo que si llega a estar algo más acertado desde más allá de 6,75, se habría llevado el trofeo con merecimiento. Pero no supo aprovechar su oportunidad y dejó vivo en el último cuarto al Covirán, que se alzó con el triunfo tras una prórroga en la que la aparición de Alo Marín fue fundamental para desatascar un choque horroroso.

Los de Pablo Pin tuvieron que basarse en su defensa para evitar caer derrotadosLa intimidación de Placide Nakidjim generó muchos problemas en ataque

Desde el primer cuarto se vio que el duelo sería muy igualado, pero lo que nadie esperaba es que tuviera un tanteador tan bajo. Y eso que ambos equipos comenzaron viendo el aro con relativa facilidad. Devin Wright y Carlos de Cobos dieron las primeras ventajas a los nazaríes sobre todo gracias al trabajo del pívot gallego, que se 'comió' en la pintura al ex del Fundación Javi Hernández en el arranque. De hecho, ambos jugadores fueron los únicos que anotaron por los locales a excepción de dos puntos de Alo Marín. Todo lo contrario que el cuadro de Álex González, que no dependen de nadie en ataque. La máxima renta del Covirán en los primeros diez minutos fue de cinco puntos (9-4) pero poco a poco, los manchegos comenzaron a entrar en el partido y con un parcial de 2-6 apretaron el electrónico, que reflejó al término del parcial un pírrico 15-14. Sin embargo, ya se empezaba a ver que no iba a ser el día de los jugadores exteriores de ambos equipos (1/9 en triples los locales por 0/6 los visitantes).

Pero si malo fue el primer cuarto, peores fueron los diez minutos siguientes. Por momentos, el choque se convirtió en un correcalles con nulo acierto. Más de siete minutos se tiró el Covirán sin anotador, circunstancia que no aprovechó su rival para haber casi sentenciado el partido. La Roda, con un Placide Nakidjim que asustaba y de qué manera en la pintura gracias a su envergadura, asumió la responsabilidad en cancha delantera y volteó el marcador para alegría de los 500 aficionados verdes que acudieron a apoyar a su equipo. Cinco puntos consecutivos del pívot del Chad dejaban claro que algo había que hacer. Pin lo intentó todo. Jugó con dos bases, realizó un triple cambio, ordenó una zona 2-3 e incluso forzó una técnica para despertar al Palacio...pero ni por esas.

Los de Álex González eran muy agresivos en defensa pero muchos de los lanzamientos de los locales eran sin oposición. Sin embargo, no era el día...bueno el tercero seguido, porque en los dos últimas citas el total de lanzamientos de tres ha sido de 81 para anotar tan sólo 18. El único aspecto positivo era la intensidad de Wright, que una vez más cuajó un excelente encuentro, siendo nombrado el MVP de la final. De hecho, 11 de los 23 puntos con los que los rojinegros se fueron al descanso fueron suyos. Pero el primer triple de los manchegos, obra de Norman Rey en la última acción del primer tiempo, llevó a la máxima diferencia de La Roda, un 23-30 con el que se llegaba al descanso con muy malas sensaciones. Porque anotar 8 puntos en diez minutos es para que el rival lo hubiese aprovechado, pero no lo hizo. La valoración lo decía todo: Devin hizo 21 de valoración y el Covirán al completo 20, con cuatro jugadores con puntuación negativa y dos con 0.

La tónica varió poco tras el receso. En los visitantes el testigo anotador lo asumió el base Carlos Noguerol pero era Nakidjim el que provocaba en miedo en la zona. Su intimidación hacía que los de Pin tuvieran que corregir en numerosas ocasiones sus lanzamientos y los cinco tapones así lo reflejan. Así que sin acierto exterior, intimidado en la pintura y con jugadores como Alo Marín con poca decisión en ataque, la situación no era la mejor. Y para colmo de males, Bortolussi cometió en un minutos dos faltas sumando cuatro y teniendo que sentarse en el banquillo.

Pero La Roda no estaba por la labor de dejar sentenciado el choque. A ello se le sumó el paso adelante en defensa de los locales que, gracias a un triple de Manu Rodríguez, apretaron el marcador pero no se podía depender únicamente de dos jugadores, Cobos y Devin, para ganar. Ambos fueron al término del tercer cuarto los únicos que habían anotado más de una canasta, el resto de sus compañeros una o ninguna.

La Roda no lo aprovechó y con un parcial de 7-3, triple incluido de Manu, el Covirán se puso por delante en el inicio del último periodo. El "sí se puede" retumbó en un Palacio que comenzó a ser un hervidero, pero DeAngelo Hailey y Noguerol no estaban por la labor de facilitar la victoria y volvieron a poner por delante a los manchegos (48-52). Wright mantenía a su equipo en el partido pero fue Alo Marín, un jugador que tiene que asumir mucha más responsabilidad, el que decidió ser el líder en la cancha ante el mal partido de Eloy Almazán. Suya fue la canasta que estableció el empate a 52 pero sobre todo el triple a 31 segundos del final, con mucho arco ante la intimidación de Nakidjim, el que forzó a la prórroga. Porque aunque se tuvo la última posesión tras una pérdida de Noguerol con 16 segundos, De Cobos optó por jugarse un triple cuando no era necesario. Evidentemente no entró, y más con el acierto del día de ayer.

Los cinco minutos extra comenzaron con la quinta personal de Bortolussi y dos nuevos triples fallados por los rojinegros pero eso sí, con Alo Marín asumiendo galones. La labor del gaditano, con seis puntos en la prórroga, y el acierto sin fallo de Devin Wright, Eloy, Iriarte y Carlinhos desde la línea de tiros libres dejó la Copa en casa. Una Copa sufrida pero que sabe a gloria por el premio extra que conlleva.

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Eloy Almazán 31:21 4 1/4 0/5 2/2 3 3 4

Carlos Corts 7:05 0 0/1 0/2 0/0 2 0 -3

A. Bortolussi 25:06 3 1/4 0/2 1/2 4 1 -1

Germán Martínez6:11 0 0/2 0/2 0/0 0 0 -4

Manu Rodríguez 18:37 6 0/1 2/6 0/0 3 0 0

Devin Wright 31:56 21 5/10 0/0 11/11 12 0 36

Alo Marín 32:30 16 6/12 1/5 1/3 4 1 7

Ferrán Torres 0:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Maodo Nguirane 12:45 2 1/1 0/0 0/0 4 1 4

David Iriarte 20:09 2 0/1 0/3 2/2 3 0 0

Carlos De Cobos 39:16 17 3/6 2/6 5/6 10 2 23

Equipo 7 6

TOTAL 225 71 17/42 5/31 22/26 52 8 72

l

l

H

l

H

HHH

HH

s.c.

H

H

HH

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Jairo Fernández0:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Tanner Samson16:10 0 0/0 0/3 0/0 0 1 -3

Arturo Fernández 9:00 0 0/0 0/1 0/0 3 1 6

Norman Rey 21:58 9 2/6 1/3 2/2 3 1 7

Javi Hernández21:09 4 2/5 0/3 0/0 6 0 5

José A. Blázquez 4:15 2 1/1 0/1 0/0 1 0 2

Manuel Mije0:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Carlos Noguerol 35:47 17 4/10 2/7 3/6 4 2 6

DeAngelo Hailey 25:35 10 2/2 1/6 3/3 6 2 10

Placide Nakidjim 38:37 13 6/8 0/1 1/2 11 1 24

José González 14:03 7 3/4 0/3 1/1 0 0 2

Jamell Anderson 38:18 1 0/2 0/0 1/2 5 1 4

Equipo 3 3

TOTAL 225 63 20/38 4/28 11/16 42 9 66

s.c.

l

H

H

l

l

s.c.

HH

HH

HHH

H

l

Sosegado pero con la felicidad de haber conseguido el primer objetivo de la temporada, Pablo Pin resaltó en sala de prensa la "fuerza mental de mi equipo. Nunca nos fuimos del partido y esa ha sido la clave, esperar nuestro momento y estar muy concentrados". El técnico granadino definió el choque como "un partido muy cerrado, una durísima y típica final que se ha decidido por pequeños detalles".

Para Pin, la clave de la victoria pudo estuvo en "el dominio del rebote pero sobre todo en capturar 18 rechaces en ataque, así como reducir el número de pérdidas gracias al control del balón". No obstante, también quiso valorar el "cambio a nivel de agresividad tras el descanso".

Respecto al escaso acierto de sus jugadores en el tiro exterior, no quiso darle más importancia y apuntó que "están coincidiendo rachas de poco acierto en varios jugadores a la vez pero el trabajo previo a la hora de lanzar está siendo bueno. Hemos tirado en muchas ocasiones solos, a pies parados pero no los hemos metido. Tan sólo nos queda darles confianza a los jugadores porque los lanzamientos son correctos y nada forzados".

En cuanto al papel de la afición granadina declaró que "el factor cancha se ha notado muchísimo. Es muy complicado jugar en el Palacio con 6.000 personas en las gradas. La afición ha sido desequilibrante sobre todo porque en los momentos malos nos ha empujado y ha impedido que nos saliéramos del encuentro".

Por último, lanzó un mensaje a sus jugadores e indicó que "se lo tienen que creer más. Mi equipo es un equipo currante y eso ha decantado la final".