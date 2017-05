Ambiente de final en Linarejos

La tradicional rivalidad entre Granada CF y Linares, fraguada cuando ambos equipos militaban en Segunda B, la han heredado el filial y el sucesor de uno y otro, respectivamente. Y hoy escribirá un capítulo más en su historia que puede ser dramático para los mineros. Será en el estadio de Linarejos cuando, a partir de las 20:00 horas, el conjunto dirigido por Juan Ferrando busque convertirse en el máximo representante del fútbol jienense; toda vez el Real Jaén y el Mancha Real ya se han convertido matemáticamente en equipos del Grupo IX de Tercera División.

El Linares se juega mucho ante el filial. Tanto como evitar tener que disputar la eliminatoria por la permanencia para asegurar su presencia un año más en el Grupo IV de Segunda División B. Con el gol average particular ganado precisamente a su eterno rival, el Jaén, el descenso directo es una posibilidad descartada. Pero eso no asegura la salvación, pues el decimosexto, posición que ocupan actualmente los de Ferrando, se la juega a cara de perro en un play out de auténtico infarto.

Suerte que Lluís Planagumà y sus chicos ya lo tienen todo hecho. Porque de jugarse algo se iban a encontrar un panorama nada propicio para rescatar los puntos de Linarejos. La directiva azulilla se ha propuesto crear un ambiente infernal -en el sentido más constructivo del término- y ha tirado los precios de las entradas. Uno, dos o tres euros únicamente tendrán que abonar aquellos no socios que quieran presenciar el choque en directo desde el estadio. Casi regalado.

El Granada B, pues, probablemente sea el testigo de la mejor entrada de la temporada a la instalación azulilla. Y es que desde el club que preside Jesús Medina se espera llegar a los 6.000 espectadores, más de la mitad del aforo del campo, que cuenta con unos 10.000 asientos, y sensiblemente por encima del pico de asistencia registrado este curso: el del derbi provincial ante el Real Jaén que se llevó el Linares por 3-1 ante unos 5.500 aficionados.

Ese día sí jugó el granadino y ex granadinista Joselu, que es la única duda de esta tarde para su equipo. El carrilero lleva varios partidos jugando infiltrado a causa de las molestias. Una fisura en la cabeza del peroné de su pierna izquierda y un quiste en su articulación derecha son los culpables de ello. Lleva toda la temporada saliéndose con los azulillos pero su cuerpo no aguanta más. Necesita un descanso y cada partido es una dura batalla contra el dolor. Por eso tuvo que retirarse la semana pasada ante el Melilla, cuadro que únicamente hubo de sufrir sus cabalgadas por el costado en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En los locales volverá a sentarse Ferrando en el banquillo tras cumplir un partido de sanción en el Álvarez Claro. Por su parte, Lluís Planagumà ha introducido varias novedades en la convocatoria para el penúltimo compromiso liguero de la temporada. Se cae de la lista Sulayman, que acabó con molestias ante el Recreativo de Huelva; así como Entrena, Aly Mallé y Hongla por estar con el primer equipo. De otro lado entran los canteranos Romero, José Luis, Juanito y Dani. También estará Yeray Sabariego tras superar sus problemas físicos. A punto de terminar su recuperación se encuentra Corozo, que vuelve a quedarse en tierra, y entre algodones Tomás Sánchez y Navarrete; pues ambos futbolistas también acarrean molestias del choque ante el 'Recre'.