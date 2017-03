El Amrani y Pérez ganan en Loja

Juan Pérez González, del Club Deportivo Bikila Granada, se impuso ayer en la XVI Carrera de Fondo 'Ciudad de Loja', tercera cita de la presente edición del Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo, que logró reunir a cerca de 1.200 atletas en una gran mañana de atletismo en Loja, con una de las pruebas más atractivas y exigentes del circuito. Al final, 1.167 deportistas consiguieron completar el recorrido.

El atleta del Bikila, que ya logró imponerse en la cita de Albolote, llegó a la línea de meta con un tiempo de 42 minutos y 30 segundos, los que empleó en recorrer los cerca de 13 kilómetros de la prueba, aventajando en 6 segundos a Manuel Santiago Molina del CD Olimpo Granada, que hizo 42:36. La tercera plaza en el podio fue para el atleta del Clínicas Polisalud-I Move Esteban Milena Cuesta, que hizo un tiempo de 43 minutos y 48 segundos.

José Luis Díaz fue el primero de los atletas de la clasificación de categoría local

Al término de la prueba, Juan Pérez reconoció su satisfacción por el triunfo, ya que después de haber sido segundo el pasado año, por fin conseguía ganar en Loja. "Siempre estoy por contento por ganar una carrera y hoy, dadas las circunstancias, la dureza de la prueba y el gran rival que he tenido con Manuel Santiago, pues salgo más satisfecho si cabe", dijo. Pérez reconoció que se salió lento al principio "pero ha sido en la bajada, sobre el kilómetro 7 u 8 más o menos cuando nos hemos quedado solos Manuel y yo y, a partir de ahí, ha sido una disputa hasta el kilómetro 10 aproximadamente que le he cogido una pequeña ventaja que es la que he podido mantener".

En damas, el triunfo correspondió a la atleta marroquí Zhor El Amrani, del Club Atletismo Maracena. Su tiempo en la línea de meta fue de 51 minutos y 47 segundos. Tras ella llegó Zuzana Spacirova (Clínicas Polisalud - I Move), con 51:54, mientras que la tercera plaza fue para María Dolores Díez Santaella (Cueva de Nerja-UMA), con 52 minutos y 9 segundos.

La prueba de Loja se sigue consolidando dentro del Gran Premio de Fondo como una de las más atractivas, tanto por su extraordinaria belleza paisajística, como, sobre todo, por su dureza, con un perfil de continúas subidas y bajadas a lo largo de su trazado por el casco urbano lojeño. Todos los atletas coincidían en destacar su dificultad, pero también el atractivo que ofrece, precisamente por ese recorrido 'rompepiernas'.

Además, participaron cerca de 200 atletas locales. En cuanto a las clasificaciones dentro del apartado lojeño, el primer puesto fue para José Luis Díaz García, del CD Bikila, que llegó a la línea de meta con un tiempo de 47 minutos y 9 segundos. El segundo escalón del cajón en la general local lo ocupó Jorge Santana Rubio con 47:39, completando el podio José Alberto Ramírez Gracia con 48:23.

Por su parte, en féminas, la primera local fue María Jesús Ruiz Azañedo (Club Medina Lauxa) con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 51 segundos, seguida por María José Román Jiménez con 01:06:39. En tercera posición acabó Nieves Cuesta Astorga con 01:06:48.

Hay que destacar, una vez más, el ejemplo de esfuerzo y superación de los corredores más veteranos, apartado en el que hay que citar a Juan Juan González Milena, con 80 años, y a María del Pilar Moleón Ortega, que va camino de los 78 años. En este apartado de atletas que, gracias a su empeño, consiguen superar grandes retos, es imposible citar a la atleta Michelle Cristine Morgan Romero, quien, pese a su discapacidad -ya que corre con una pierna amputada- logró también completar la prueba.

La organización ofreció una degustación de los famosos roscos de Loja y una manzana a cada uno de los participantes, así como una camiseta conmemorativa de la prueba. Además, a los dos vencedores absolutos de la carrera, en la modalidad masculina y femenina, se les obsequió con sendos roscos gigantes de Loja, donados por el Obrador de Confitería Bonachera de la localidad.

En el acto de entrega de premios, en el que también se sortearon numerosos regalos donados por un buen número de patrocinadores y colaboradores, estuvieron presentes el la diputada provincial de Deportes, Purificación López, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y el concejal de Deportes, José Antonio Gallego. Todos destacaron el gran resultado de la prueba, tanto en lo que respecta a la participación como también en la organización, y manifestaron su apuesta por el deporte y por seguir promocionando el Gran Premio de Fondo dentro de la provincia.