Antetokoumpo, de ser un sin papeles a estrella

Todo está pasando rápidamente en la vida de Giannis Antetokounmpo, la figura emergente de la NBA que, a sus 22 años, encandila por su increíble versatilidad, una capacidad que los analistas aseguran no se veía desde los días del legendario Magic Johnson. Hace cuatro años, el espigado jugador de 2,11 metros no tenía nacionalidad, era rechazado por Grecia, el país donde nació, y no contaba con pasaporte de Nigeria, de donde son sus padres.

La vida ciertamente ha cambiado desde entonces. Antetokounmpo fue seleccionado por Milwaukee Bucks en 2013 y tres años después firmó una ampliación de su contrato por casi 100 millones de euros, nada mal para un muchacho que debió deambular por Atenas con su hermano, vendiendo baratijas para ayudar a sus padres a comprar comida.

Desde entonces el destino le ha sonreído. Mañana, el llamado fenómeno griego tendrá la oportunidad de experimentar una vez más algo nuevo en su vida, participar en el partido de las Estrellas de la NBA, evento que se celebra en Nueva Orleans. Y no es de extrañar. Antetokounmpo es el líder de los Bucks y la principal razón por la que estén a sólo una victoria de los Pistons, octavo de la Conferencia Este. Sus números de media son 23,2 puntos, 8,6 rebotes, 5,5 asistencias y dos tapones, cifras estratosféricas. De hecho, sólo un jugador obtuvo antes cifras similares por temporada: Kareem Abdul-Jabbar.

Además, lo que sorprende de Antetokounmpo es su capacidad de hacerlo todo bien: anotar, llevar el balón como si fuese un base, distribuir el balón y capturar rebotes. Todo esto pese a que aprendió a jugar a los 13 años.