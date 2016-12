El Arenas acaba el año con una goleada ante un pobre Ronda

El Arenas cerró el año en jornada y horario intempestivo tras adelantar el choque de la jornada que se jugará el lunes, y culminó su compromiso con una cómoda victoria ante un apático Ronda, que pudo haber salido con una goleada de escándalo.

El balón echó a rodar sobre el césped armillero y el cuadro tricolor comenzó a tomar posesión del esférico ante un Ronda que aguardaba agazapado desde los primeros compases, dejando hacer a su rival. Sin embargo este solo conseguía aproximaciones a balón parado. La segunda fue la primera gran ocasión de los locales.

Manolo Castilla cabeceó en el segundo palo cruzando el esférico y un zaguero con ayuda del palo consiguió despejar en última instancia sobre la línea de gol. El Arenas dominaba y aunque no creaba ocasiones en jugadas hilvanadas sí que sacaba tajada de un cuadro rondeño que perdía con facilidad las marcas a balón parado. De esta manera abrió el marcador el conjunto dirigido por Gabri. Un córner botado desde la izquierda lo cabeceó Isidro adelantándose a su par con mucha facilidad y anotando el primer tanto del encuentro, que hacía justicia tras lo visto en el primer cuarto de hora.

El Ronda no parecía comparecer en el encuentro ni yendo por detrás en el luminoso y tras un mano a mano errado por Nene que no supo resolver ante Alcázar llegó la jugada de los mil rechaces que después de impactar en el travesaño y en varios defensores también lo hizo en la mano de un zaguero dentro del área. Desde el punto fatídico Adri Pérez no perdonó y fusiló la meta para abrir más brecha en el marcador.

Los areneros recularon un poco aunque justo antes del descanso llegó el 3-0 en un fallo de la zaga al despejar que permitió a Adri Pérez abrir a la derecha sobre Nene, quien puso un centro preciso sobre Jorge Molina que remataba con la testa a puerta vacía.

La reanudación deparó muchas más ocasiones locales pero ya no hubo más goles.