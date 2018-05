El Arenas celebra su salvación

Todo sufrimiento tiene su premio. Esa podría ser la conclusión de la temporada para los equipos granadino de la División de Honor sénior. Una categoría en la que Arenas, Monachil, Cúllar Vega y Churriana han sufrido de lo lindo pero que ayer, exceptuando el conjunto churrianero que ya estaba descendido, se llevaron una alegría aunque en un par de casos puede ser efímera. Esto es debido a que tanto serranos como culleros no han bajado directamente, pero podrían hacerlo en caso de que no suba ningún equipo del Grupo IX de Tercera División a Segunda B. De ser así, tanto Monachil como Cúllar Vega jugarían la próxima campaña en Primera Andaluza, quedando la máxima categoría andaluza con cinco representantes tras el descenso de Maracena, Guadix y Huétor Vega y el ascenso del Celtic de Pulianas. El quinto sería el Arenas, que ayer logró la permanencia de manera matemática tras empatar en casa ante el Alhaurino.

Los de Rafa Fernández dependían de sí mismos para salvarse y salieron decididos a evitar sufrimientos. Su buen arranque se vio compensado con el tanto de Alberto a los 18 minutos de partido que calmaba un tanto la ansiedad de los locales. Pero el Alhaurino, que tenía opciones de ascenso directo, no tuvo más remedio que adelantar líneas. El Arenas aguantó el primer acto y poco más de diez minutos del segundo pero José Domínguez estableció la igualada en el 52'. Los resultados que se estaban dando beneficiaban a los armilleros pero no podían depender de ello. Sin embargo cuando tras el empuje malagueño en la recta final Sanz Montoya señaló el final del duelo, la alegría se desbordó en el Municipal metropolitano. Fue el momento de mantear al técnico armillero, de cantar y descargar todo el sufrimiento que se llevaba acumulando pues el objetivo se había logrado.

El conjunto serrano lograría la permanencia si sube un equipo del Grupo IX de TerceraEl Cúllar Vega necesita que asciendan dos para seguir un año más en la categoría autonómica

Alegría, aunque mucho más contenida, también se vivió en el Manuel Robles donde el Monachil no dio opción a la duda. Para salvarse tenía que ganar y que Coín, Cúllar Vega y Arenas perdieran al tener perdido el average particular con todos ellos. Se impuso por 5-2 al Pavía, ya descendido, y ahora para evitar el descenso por arrastre deberá esperar que alguno de los cuatro equipos del Grupo IX que pelean por ascender lo haga. Lolo a los quince minutos abrió el marcador dando Dani González y Lolillo una ampliar renta. Pero antes del descanso los almerienses recortaron distancias con un gran gol de Luister. Parecía un accidente pero el segundo tanto de los visitantes en el 56' llevó las dudas a los serranos. El técnico del Pavía, sin cambios, no pudo refrescar su equipo y con el paso de los minutos el cansancio fue haciendo mella en los almerienses que vieron como en los últimos 20 minutos de nuevo Dani González y Lolillo dejaran sentenciado el choque. Se estuvo cerca de lograr el objetivo y no depender de nadie, pero ahora habrá que esperar a que la suerte se alinee con los de Leo Fernández para seguir un año en la categoría. Aunque en la entidad azulilla se sueña con que la espera sea corta y el Atlético Malagueño pueda lograr el ascenso el próximo domingo ante el Yeclano tras empatar a cero en casa pero sabiendo que un tanto obligaría a los murcianos a anotar dos para remontar.

En situación similar aunque tras caer derrotado se encuentra el Cúllar Vega. Los de Romario deberán esperar a que asciendan dos conjuntos a Segunda B para salvarse tras caer derrotado ante el Poli Almería (2-0), que está en la misma situación que los culleros pero en este caso para jugar el próximo curso en Tercera. Subiendo un equipo, la 2018-2019 la jugarían en el Grupo IX. Fue un partido de mucha tensión en el que el Cúllar Vega dispuso de las mejores ocasiones de gol sobre todo en el primer tiempo. El local Alvarito sacó bajo palos el 0-1 en una espléndida jugada de Hayes, que antes se había topado con Manu. En la segunda parte los del San Miguel siguieron apretando, pero Montellano al poco entró, tuvo un mano a mano y después puso el balón en la cabeza de Adri Miranda que prolongó a la red sorprendiendo a Manu. Aguantó bien el Poli las embestidas de Cúllar Vega pero Ruzzo, en el 88', sentenció con un mano a mano terminando con las ilusiones de los rojillos, que han realizado un extraordinario final de campaña que no le ha servido para asegurarse la salvación. Habrá que rezar.

Por último, el que confirmó su mal año fue el Churriana, que cayó goleado en tierras jienenses ante el Navas que logró así su continuidad un año más en la categoría. Los granadinos se adelantaron por medio de Josele a los siete minutos pero la alegría duró 120 segundos, justo cuando Raúl empató el choque. Los de Francis Cascales acudieron a la cita con lo justo y lo pagaron en el segundo acto en el que los locales anotaron tres tantos más para terminar con 4-1 que resume la mala temporada de los de El Frascuelo, que volverá a vivir partidos de la máxima categoría provincial tras un año fuera de ella.