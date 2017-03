Armilla y Fundación, a echarse una mano mutuamente

En una jornada en la que no jugará el IML La Zubia al adelantar su encuentro ante el Vélez logrando un nuevo triunfo, el fin de semana trae un duelo que puede ser clave sobre todo para el filial del Covirán Granada. El Manzano Protección, que viene de cosechar la novena derrota de manera consecutiva, necesita cambiar de una vez su horrorosa dinámica. Y lo ha de hacer ante el CB Marbella. Aunque Claritas Iulia y Crisara no están aprovechando las facilidades que está mostrando un conjunto filial, el Nerja se encuentra ya a una victoria de los granadinos, que tuvieron un buen comienzo de temporada pero sólo fue un espejismo ya que no gana desde el 2 de diciembre cuando lo hizo frente a Montilla. El choque se disputará mañana en el Pabellón Veleta desde las 13:00 horas.

Por su parte, el Armilla Baloncesto tiene hoy (20:00 h.) una de esas citas que no debe desaprovechar. Los de Rai López reciben al Nerja Baloncesto, un conjunto que sólo ha vencido cuatro. Esta situación debe ser aprovechada por el cuadro armillero que ganó hace siete días al Marbella a domicilio por la mínima (62-63), un rival directo en su pelea por terminar en la zona noble de la clasificación. Los malagueños buscarán en tierras granadinas dar la sorpresa ante un equipo que en casa únicamente ha perdido tres encuentros.