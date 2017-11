Armilla y La Zubia continúan intratables

El Armilla Baloncesto y el CB La Zubia continúan sin conocer la derrota en la Primera División Nacional de baloncesto tras la disputa de la quinta jornada, en la que el otro equipo granadino, el Costa Motril, descansó.

Muy contundente fue el triunfo del conjunto armillero, que pasó por encima del Ciudad de Córdoba, al que apabulló en el partido disputado en el pabellón Rafael Machado Villar por 112-68. Los 44 puntos de ventaja que registró el marcador al final hablan por sí solos e indican claramente que el enfrentamiento no tuvo más color que el de la escuadra local. Los cordobeses, por su parte, demostraron que no es casualidad que aún no conozcan la victoria en lo que va de temporada.

Como no podía ser de otra manera, menos abultado fue el triunfo del CB La Zubia en su visita a Sevilla, donde se impuso al siempre complicado Náutico hispalense, equipo que confiaba en sumar su cuarto triunfo para igualar el balance que el que llegó el conjunto granadino. Al final, los zubienses dieron un golpe de autoridad y se impusieron claramente con una ventaja de 17 puntos: 68-85.

Con estos resultados, los dos equipos granadinos son los que comandan la clasificación del Grupo B de la categoría con pleno de victorias, si bien es el Armilla el que disfruta de la condición de líder debido a la diferencia de puntos que tiene a su favor.

Situación contraria es la que atraviesa el Costa Motril, que el próximo fin de semana buscará su primer triunfo con el que reengancharse a la competición.