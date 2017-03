El Atarfe quiere hacer historia en San Pedro, donde no ha ganado

El Atarfe Industrial quiere reponerse del traspié de la semana pasada en casa ante el Huétor Vega, tratando de sacar algo positivo en un campo donde nunca ha ganado como es el Municipal de San Pedro. El choque, que comenzará a las 12:00 horas, viene marcado por el mejor momento de los malagueños hasta el momento, tras cuatro partidos consecutivos sin perder al sumar dos victorias y dos empates. Todo lo contrario que le ocurre a los atarfeños, que únicamente han vencido una de sus últimas siete citas.

El conjunto malagueño, gracias a su estado de forma, se ha situado con 39 puntos a diez de la zona que da derecho a jugar play offs de ascenso y definitivamente ha dejado atrás los problemas en la tabla tras una mala primera vuelta.

El Atarfe, que cuenta con ocho puntos de renta sobre el descenso, no debe descuidarse y necesita recuperar algo de terreno perdido antes de afrontar cuatro encuentros consecutivos ante rivales con otras aspiraciones como Antequera, Atlético Malagueño, Loja y Almería B, que buscan jugar la próxima temporada en Segunda División B.

El conjunto verdiblanco no tienen sancionados para este duelo pero sí lesionados. Son los casos de Dani, Álex Ortega y Gálvez, que se unen a Álex Real. No obstante, no se esperan muchos cambios en el once de Carlos María Rodríguez pese a la derrota en el derbi ante los de Manuel Moreno 'Rizos'. Con todo, el once podría estar formado por Fran o Kiko, Juanjo, Marcos Toro, Fernando, Alberto Coca, Lloris, Aya, Adri, Roland, Funes y Pablo o Rodri.