El Atarfe roza la proeza

Tres victorias y tres derrotas fue el balance de la primera jornada del año en el Grupo IX. No fallaron ni CF Motril ni Huétor Tájar, que siguen en la pelea por jugar play off. Tampoco lo hizo el Loja que se llevó el derbi ante el Huétor Vega que se acerca al peligro, donde ya está el Maracena y el Guadix, que volvieron a perder.

En el derbi de la jornada, según informa Paco Castillo, el Loja se impuso al Huétor Vega arrancando con buen pie la segunda vuelta (2-1). El choque no pudo empezar mejor para los lojeños, que se adelantaron en el primer minuto por medio de Alberto López.

Por abajo tanto Maracena como Guadix siguen en descenso una jornada más

Pero los hueteños comenzaron a reaccionar y tras una ocasión de Dani Salvatierra (17'), el choque pasó a una fase de equilibrio con la que se llegó al descanso. Tras el receso, salió mejor el equipo entrenado por Manolo Rojas. Avisó Pablo Rodríguez (48') en un remate de cabeza que Óscar sacó a córner y en el posterior lanzamiento de esquina llegó el empate. Ilde remató al fondo de la portería poniendo el 1-1 en el marcador. Superado ese primer cuarto de hora, el Loja volvió a recuperar el balón y pasó a llevar de nuevo la iniciativa.

El empuje local tendría finalmente premio en el minuto 72. Un centro de Juanfran desde la derecha lo cabeceó Alberto López, obligando a Sergio Caballero a emplearse a fondo para evitar el tanto. El balón, sin embargo, quedó suelto en el área chica, donde Fefo lo recogió y, pese a contar con poco ángulo, consiguió poner el 2-1 que le dio el triunfo a los del Poniente.

El que a punto estuvo de dar la sorpresa fue el Atarfe. En un duelo con mucho morbo por todo lo que sucedió en la ida en el estadio atarfeño, los de Pablo Moreno rozaron la proeza en Jaén. Se adelantaron en el marcador y pusieron en muchos aprietos al conjunto entrenado por Salva Ballesta. Juanan, a los siete minutos, aprovechó una indecisión de los locales para poner por delante a los verdiblancos que aguantaron hasta justo antes del descanso cuando Migue Montes estableció la igualada.

En la segunda mitad, el dominador fue el Real Jaén pero se encontró con una gran sistema defensivo de los granadinos que trataron de sorprender a la contra los locales. El Atarfe apenas pasó apuros pese a los constantes intentos de los jienenses. Pero en tiempo de descuento, Jonathan Rivera hizo el 2-1 llevando la locura a la grada y dejando a los atarfeños con la miel en los labios.

Tampoco falló el Huétor Tájar, que derrotó con cierta comodidad al Torremolinos. No pudo comenzar mejor el cuadro hueteño pues a los 13 minutos Manu Daza adelantó a los de Germán Crespo. Pero la alegría le duró poco a los amarillos pues seis minutos más tarde Agüero estableció el empate. Un jarro de agua fría que no afectó al Huétor Tájar que por medio de Fran Hernández disparó a la cruceta a los 37 minutos. No obstante, la respuesta no tardó en llegar y Buba salvó con una gran parada a su equipo tras un disparo de Papo.

En el segundo acto, el Huétor Tájar hizo más méritos que su rival para adelantarse en el marcador, pero tuvo que esperar a los últimos 20 minutos para lograr la tranquilidad. Los hombres de refresco, Alberto e Israel, que debutaba, dieron tres nuevos puntos que permite seguir en la pelea por el play off.

Quien no comenzó con buen pie el año fue el Maracena. Los de Andrés Barrio no pudieron sumar en su desplazamiento a Antequera y siguen en puestos de descenso. Los maraceneros comenzaron bien con un lanzamiento al larguero de Jorge Marinetto a los tres minutos pero fue un espejismo. Los malagueños, poco a poco, fueron asumiendo el control del choque y tras ver como la suerte se alió con el disparo al palo de Juanfri, Toni Conejo adelantó a los locales a la media hora. Pero fue el arranque del segundo tiempo el que condenó a los azulillos con dos tantos de Juanfri y Diego Gámiz que terminó por finiquitar el choque.

Por su parte, el CF Motril se las prometía muy felices con la visita del Villacarrillo, penúltimo. Pero sufrió más de lo previsto pese a que terminó goleando. Los de la Costa vieron como los jienenses se adelantaron en el segundo acto tras una primera mitad muy igualada gracias a Juan Ángel, pero tuvieron paciencia y en la reanudación pasaron por encima de los visitantes. Aunque tuvieron que esperar a los últimos minutos de partido para lograr la tranquilidad definitiva. Los de José Manuel García seguir cuarto.

Cerró la jornada el Guadix, que en un choque marcado por el frío, cayó ante el Mancha Real. La igualdad de la primera parte la rompió Joaquín con un gol olímpico antes del descanso. En el segundo acto, pese a intentarlo, Pedrito hizo el 0-2. La sentencia llegó por medio de Armando, llegando el tanto del honor en la recta final.