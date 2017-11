El Atlético busca levantar la cabeza

El Atlético de Madrid es cuarto empatado a 20 puntos con el Real Madrid y hoy pasará una prueba de fuego en la cancha del Deportivo tras complicarse sobremanera su futuro en la Liga de Campeones con el empate frente al Qarabag.

El empate se sumaba al anterior tropiezo liguero contra el Villarreal y eso coloca a los rojiblancos en un momento complicado. No puede sentirse satisfecho, pues, Diego Simeone con su irregular Atlético, que enlazó tres empates consecutivos y seis en los últimos siete encuentros.

Los 15 tantos que refleja su casillero ilustran las dificultades anotadoras de un equipo que también recibió ya más goles -seis- de los que acostumbra.

"Se han empatado muchos más partidos de los que hubiésemos querido, pero estuvimos más cerca de ganar que de perder", afirmó ayer Simeone, convencido de su plan, de su método y de que su equipo mejorará.

"No me voy a mover de lo que sigo pensando. Tengo un equipo competitivo, que a lo largo de la temporada encontrará sus objetivos", aventuró el entrenador argentino, tras asumir que no cuenta con ningún futbolista "que gane solo los partidos".

Ante los gallegos, que disputarán su segundo partido con Cristóbal Parralo al mando del banco, Simeone aún no podrá contar con Koke ni con el belga Yannick Carrasco, lesionados.

Antes de que Atlético y Deportivo entren en juego, el enrachado Valencia de Marcelino García Toral intentará prolongar su racha con un triunfo ante el Leganés que lo sitúe a tan sólo un punto del Barcelona.

La jornada de hoy se completará con el Alavés-Espanyol, mientras que el Real Madrid no jugará hasta mañana ante el Las Palmas, en un duelo que medirá el estado de los blancos tras su última derrota frente al Tottenham en la Champions.