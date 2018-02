El Atletismo Maracena celebra su 'cumple' con seis medallas

El Club Atletismo Maracena goza de una excelente salud el año en el que festeja el trigésimo aniversario de su fundación. Así lo puso de manifiesto al lograr seis medallas en la pasada edición del Campeonato de Andalucía de campo a través, que se celebró en la localidad gaditana de San Roque. Además del éxito del conjunto maracenero, hay que añadir cuatro preseas logradas por otros tantos equipos granadinos. Maracena logró seis oros -Zhor El Amrani (máster 40), Pilar Moleón (máster 75) el equipo máster +45. Además, Elena Ferriz logró la plata en máster 60 y Rodrigo Espigares fue bronce en sub 18. El equipo femenino sub 18 del club Granada Joven fue subcampeón, al igual que José Ángel González, del Ciudad de Granada, en máster 50. Los equipos masculinos sénior del Bikila Granada y sub 18 del Ciudad de Motril, consiguieron la medalla de bronce.