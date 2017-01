Australia se frota los ojos y sueña

Hay sonrisas extrañas cuando se habla del tema. Alguno suspira, a otro le brillan los ojos y todos recuerdan aquellas míticas finales. La posibilidad cada vez mayor de que Roger Federer y Rafael Nadal se midan el domingo por el título en el Abierto Australia sacudió con fuerza al Melbourne Park.

"Sería un sueño y los dos tenistas creo que estarían encantados también. Sería un partido fantástico. Todo el mundo querría ese partido, yo incluida", indicó Martina Navratilova, campeona de 18 torneos de Grand Slam. Rod Laver, el legendario tenista australiano que da nombre a la pista central, también deja escapar una mueca: "Sería agradable verlos peleando por el título. Han luchado entre ellos durante los últimos 11 años y tienen opciones de lograrlo".

Federer y Nadal alcanzaron, para sorpresa de muchos tras su 2016 de lesiones, las semifinales del primer grande de la temporada. El helvético se enfrenta esta mañana (09:30) a su compatriota Stan Wawrinka, mientras que el balear lo hará mañana con el búlgaro Grigor Dimitrov tras derrotar al canadiense Milos Raonic, el cabeza de serie más alto que quedaba en liza (3) por 6-4, 7-6 (7) y 6-4. Si ambos ganan, el mundo del tenis recuperará el domingo sensaciones perdidas y un viejo aroma vintage recorrerá los pasillos de la Rod Laver Arena.

Los dos ex números uno, que acumulan 31 torneos de Grand Slam entre ambos, se midieron en 34 ocasiones en su carrera y ocho de esos duelos fueron luchando por el trofeo de un grande. En la retina del aficionado siempre quedarán las finales de Wimbledon 2008, para muchos el mejor partido de la historia del tenis (Nadal ganó 9-7 en el quinto set), y Australia 2009. El suizo acabó llorando hace ocho años en Melbourne tras perder de nuevo en el quinto set ante un Nadal que domina 23-11 en el cara a cara total y 6-2 en las finales de Grand Slam.

Sin embargo, Federer y Nadal, de 35 y 30 años, respectivamente, llevan sin cruzarse en una gran final desde 2011 y el último duelo entre ellos fue a últimos de 2015. El 2016, año en el que ambos sufrieron problemas físicos, fue el primero desde 2003 en el que el tenis no vio un choque entre ellos. "Se echa de menos, claro", indicó el ex tenista croata Goran Ivanisevic. "En este torneo puede haber historias increíbles. Federer ganando su Grand Slam número 18, una final con Nadal que pude ganar también tras varios años sin hacerlo...". Prácticamente, el único al que no le apasiona esa hipotética final es a Mats Wilander, que quiere nuevos rostros en el tenis: "Sería genial verlos en una nueva final, pero sería bonito también ver a John Lennon y a Elvis Presley cantar de nuevo juntos y ya no se puede. Prefiero ver caras nuevas, porque ya disfruté de grandes finales entre ellos y no tengo que ver otra más necesariamente".

"Mucha gente decía que Federer no iba a poder ganar de nuevo y la realidad es que está ahí, listo para hacerlo otra vez", afirmó Nadal, que, de momento, no quiere ni oír hablar de esa hipotética final: "Dejadme disfrutar de esta victoria (ante Raonic, que tuvo en su mano el segundo parcial en el que dejó escapar tres pelotas de set al resto con 5-4 y después otras tres en el tie break). Ahora tengo un partido duro contra Dimitrov", afirmó.