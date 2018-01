BALONCESTO Cita importante para el Corral y Vargas en casa

Arranca la segunda vuelta el Corral y Vargas Ramón y Cajal y lo hace repitiendo partido en casa enfrentándose al Campus Promete, a quien ya venció en el partido de ida en un duelo que puede servir para alejarse un poco más de los puestos de descenso pues el rival de esta tarde que visita el Paquillo Fernández es el actual colista. Para Gutiérrez se trata un partido "importante. Es una ocasión para sumar y hay que hacerlo. No tenemos la obligación pero sí es una oportunidad magnífica. Si no sumamos no se encienden alarmas, pero nos va a obligar a no cometer más fallos".