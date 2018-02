BALONCESTO Visita del RACA a Alcobendas a dar la sorpresa

El Corral y Vargas Ramón y Cajal visita la cancha del Pacisa Alcobendas, un equipo clasificado en la zona alta de la clasificación con el objetivo de dar la sorpresa a domicilio. Las madrileñas, que cuentan con Paula Palomares, una de las mejores de la categoría, tienen en su plantel jugadoras de buen nivel en los puestos 3 y 4 por lo que es un equipo complicado. El técnico del RACA, Quique Gutiérrez, se muestra satisfecho porque "hace tiempo que no nos juntábamos doce en dos días seguidos para poder entrenar y la gente que andaba con molestias se va recuperando poco a poco". Sobre el rival, el sevillano señala que "es un equipo que no ha cambiado mucho con respecto a la primera vuelta. Todavía tienen opciones de ascenso, ya que están a dos partidos de Clarinos y aún se tienen que enfrentar en Alcobendas, por lo que será un partido complicado". Sobre el choque, espera que sus jugadoras "compitan y estén en el partido en todo momento para llegar al final con opciones de poder ganar y aprovecharlo. Creo que si hacemos un buen partido, podemos ganar aunque el rival sea más fuerte que nosotros". En cuanto a las ausencias, siguen siendo bajas la ala-pívot, Veronika Ganter y las bases Raquel Molina y Pili Arrivi. El choque dará comienzo a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Antela Parada del municipio madrileño con el arbitraje de Merino Campos y Sastre del Río.

17.15La derrota en Castellón del Balcón del Genil y el triunfo a domicilio del Vallirana en Elche han apretado la zona baja de la clasificación en la Segunda División masculina. Hoy, los pupilos de Pío Salvador tienen una gran oportunidad para tratar de alejarse del peligro y de paso meter en problemas a un nuevo rival. Se trata del Elche, que visita la Piscina Municipal de Huétor Vega y que de caer en tierras granadinas podría complicarse mucho su permanencia. Los ilicitanos cayeron claramente ante un rival de abajo como es el citado Vallirana (5-13) y una segunda derrota seguida haría que surgieran muchas dudas en la entidad levantina. A favor de los hueteños está el aspecto moral pues sus dos últimos duelos en casa los ha sacado adelante, y eso es clave a la hora de luchar por continuar un año en la categoría. El 9-6 del choque de la primera vuelta debe servir de ejemplo para sumar tres nuevos puntos y si es venciendo el average particular, mucho mejor por lo que pudiera pasar a final de temporada. Aunque para ello deberá estar muy pendiente de Carlos Fernández, tercer máximo anotador de la categoría con 34 goles o Jorge Almira, con facilidad también para ver puerta.

19.00Finalizada la fase regular en el grupo D de la Liga EBA, el Multiópticas Baza luchará por la permanencia en una segunda parte de la temporada en el que ha quedado encuadrado con los otros cinco peores equipos del grupo de Andalucía occidental, que será a los que se deberá enfrentar a doble partido. Diez partidos para que los bastetanos busquen la permanencia y al que llegan con un balance de 3-5. Los de Juan Ramón Gutiérrez, que llegó al cargo tras la destitución de Leo Vico, se deberán enfrentar por tanto al DKV San Fernando, Real Betis Energía Plus, Alba IBS CB Utrera, Benahavis Costa del Sol y Telwi CB San Juan. Diez finales las que tiene el club bastetano, y la primera de ellas se disputa este sábado en el Pabellón de Deportes de Baza frente al San Fernando en un partido crucial que necesitará más que nunca del apoyo de la afición bastetana para poder seguir en la categoría la próxima temporada.

19.30Con una victoria más en su haber tras vencer en Móstoles, el Universidad tiene esta tarde la oportunidad de dar un salto en la clasificación si vence al colista. Las granadinas reciben en Fuentenueva al Fuerteventura, último clasificado que aún no sabe lo que es ganar y que tan sólo ha sumado tres empates. Las de Daniel Aguilar ocupan la octava plaza pero a un solo punto de la quinta posición, por lo que de sumar dos nuevos puntos meterán presión a los equipos que le preceden. Nadie duda que el 'Uni' es claro favorito hoy y aunque no tenga opciones de quedar entre los dos primeros, el objetivo del cuerpo técnico universitario es no bajar el nivel de intensidad una vez conseguida la permanencia. Así lo demostraron en Móstoles hace siete días y ese debe ser la meta de un conjunto que ha crecido conforme ha ido avanzando la temporada y que quiere terminar lo más alto posible. Siete derrotas consecutivas acumula el cuadro canario que visita hoy Granada, que en la ida plantó cara y sumó ante el Universidad uno de sus tres únicos puntos al empatar a 26 goles. En defensa suelen emplear un 6:0 con poca profundidad y a nivel individual destacan las hermanas Roger así como Cathayza Alvarado, primeras líneas con lanzamiento exterior y buenas fintadoras.

20.00La derrota en Villafranca ha alejado de manera casi definitiva el sueño del Balonmano Maracena Innjoo de ocupar la primera plaza. El ritmo que ha impuesto el Cajasur, conjunto construido para el ascenso, es infernal y nadie lo puede seguir. Aunque los de Javier Elvira están a tan sólo cinco puntos con once jornadas por delante, con tan sólo dos derrotas (una de ellas precisamente ante los maraceneros) en 20 jornadas, mucho tendrían que cambiar las cosas para que el Maracena dé la sorpresa y cace al conjunto cordobés. Aun así, el objetivo deber ser quedar como mínimo segundo y para ello los encuentros en casa son fundamentales. Uno de ellos será el que les enfrente esta tarde al Balonmano Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, quinto clasificado con cuatro puntos menos que amenaza con arrebatarle a los granadinos su privilegiada posición. Tras caer ante el Universidad La Laguna, los sevillanos han encadenado tres victorias seguidas, por lo que llegan a la Ciudad Deportiva de Maracena cargados de moral y en un buen momento. Importante será no perder el average particular pues en la ida los de Elvira vencieron 22-28, que tendrán que vigilar muy de cerca a hombres como Antonio Serranilla, Miguel Ángel Jiménez, Mario Ceballos o Pablo Campanario, máximo anotadores del cuadro de Dos Hermanas.

20.00Con una victoria en las últimas nueve jornadas, el Universidad de Granada está obligado a reaccionar ya si no quiere evitar riesgos. A las granadinas le restan tres encuentros de Liga y aunque cuentan con un colchón de seis puntos con el UCAM Murcia, no pueden relajarse pues están penúltimas y en una muy mala dinámica. Con un encuentro en casa y dos fuera, están obligadas a sumar al menos un triunfo para evitar males mayores. Hoy se desplazan hasta tierras sevillanas para medirse al Fundación Cajasol Mairena Voley Club, un conjunto que ha ido de menos a más en la competición y que actualmente es el quinto clasificado. Ya en el duelo disputado en el Pabellón de Fuentenueva dieron muestra de su potencial en un duelo en el que las universitarias no tuvieron opción alguna de ganar.

12.00A falta de cuarto jornadas para el final de la competición, el Universidad de Granada comienza a hacer cuentas en busca de una salvación que cada vez se está complicando más. Los de Fabián Pérez, que sólo han ganado dos partidos de 18 enfrentamientos, tienen dos duelos en casa y otros tantos fuera y el primero lo disputa mañana en Fuentenueva ante Trocadero Marbella. Tres puntos distancian al 'Uni' de evitar el descenso directo y ante los problemas para sumar lejos de su público, la cita ante los malagueños se antoja clave para seguir teniendo a la Unión Rugby Almería cerca, que precisamente deberá visitar Granada en el último encuentro de la fase regular en casa.