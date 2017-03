Un All Black de Cádiz

Un neozelandés corrió ayer en casa... En Granada... En Andalucía. Se llama Carlos García Knight. Su nomenclatura no engaña a nadie. Por su sangre circulan el genoma del lugar en el que la chirigota y la comparsa alcanza el nivel de arte, y el carácter de las tierras en las que se funde la tradición de primigenia de los maoríes y la genética de los monstruos de la naturaleza que son los All Blacks. No es para menos: es de Christchurch, la ciudad de los míticos Crusaders Rugby, el equipo de los Dan Carter, Richie McCaw... La mezcla es explosiva, pero este chico que cumplirá los veinte dentro de dos meses, tiene mitad de guasa, mitad de campeón. Y con un español que mejor al de Michael Robinson.

Carlos García Knight, encima, fue la sensación de la segunda jornada de competición de los Mundiales de Sierra Nevada, no sólo por su peculiar origen, sino porque firmó la mejor nota de las clasificatorias de la modalidad de slopestyle. "Mola", contestó riéndose cuando Santi Sevilla, responsable de prensa de Cetursa se lo comunicó, a la vez que chocaba las manos con sus amigos, sus primos y sus familiares.

Su padre emigró a las antípodas, donde se hizo pareja de su profesora de inglés

El origen de García Knight, que ya el nombre da solera, tiene lugar en un padre intrépido, que lejos de irse a Inglaterra, Escocia o Irlanda a aprender inglés, se cogió un avión. Y anda que fue para ir a Nueva York. No. Más lejos. A Nueva Zelanda. A las antípodas. Allí conoció Javier, que así se llama el padre, a la que sería su esposa y madre de Carlos... Que además fue su profesora del idioma de Shakespeare. Y ya se sabe: el roce... "Mi padre era muy malo con el inglés y ella insitió mucho para que aprendiera". Y entonces, ¿cómo acabaron juntos? "El amor es universal y mi padre está muy loco", contestó el de la región de Canterbury entre risas y carcajadas, muy contagiosas, que dejan escapar ese punto gaditano que esconden sus orígenes. Un padre que, por cierto, fue protagonista de uno de los programas de Españoles por el mundo.

"Soy medio español, medio neozelandés, aunque ahora me siento más español, ya que mi familia está delante", comentaba cuando estaba junto a sus cercanos, también con un deje guasón. Una familia a la que vio justamente cuando finalizó su segunda bajada, la que le valió la clasificación para la final. "Me puse nervioso cuando estaba arriba porque los escuché. Me suelo poner así en las clasificatorias, pero salí con más ánimos. Esto es mucho mejor que una haka", siguió bromeando Carlos.

Unos parientes que casi ni ven a su admirado Carlos, ya que se pensaban que corría el viernes en vez de ayer: "Tuvimos que llamarnos y organizarnos muy rápido", decía su tía. Y no era fácil. Tenían que desplazarse tíos, primos y amigos desde Madrid, Murcia y Altea (Alicante), y llegaron con el tiempo casi justo para su segunda bajada. Al menos pudo hablar con su abuela, a la que le pasaron por teléfono, y a la que lleva dos años sin abrazar.

El rider neozelandés no se olvidará de estos días, cuando compitió delante su familia española. "Me siento como en casa", dijo, y sorprendentemente comparó Sierra Nevada, donde es su primera vez, con Nueva Zelanda: "Es muy parecido, por eso mola bastante. Además, puedes ir a la playa a tomar el sol y luego subir aquí a hacer snow. Es genial. Antes solo estuve en Madrid y Andorra".

Fotos con su gente, risas, saludos a sus amigos del snow, y vuelta a Pradollano a descansar. Eso sí, todo vestido de negro. No danzará hakas, pero en algo sí es muy neozelandés. Muy all black.