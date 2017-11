El Badajoz indulta a un pobre filial

Aarón hhhl fran Serrano HHHl

Paco Torres HHHl

Mientras que el peso del encuentro corría a cargo de los pacenses, el 'B' aguardaba a la contra

Marín, 81' Hl

Estrada HHHl

Pablo Vázquez Hl

Isi HHHl

González HHHl

Carlos Neva HHHl

Morillo, 58' HHHl

Casi HHHl

David Grande s.c.

Juancho, 58' s.c.

Adri Castellanos..

Néstor HHHl

Chechu HHHl

Gabri HHHl

Rafa HHHl

Jesús Muñoz HHHl

Javi Rey HHHl

Joaqui Flores HHl

José Ángel, 59' s.c.

Sergio HHHl

Juanma HHHl

Romero, 89' HHHl

Álex Rubio s.c

Rubén, 73' s.c.

Ruano s.c.

Hay días en los que el fútbol te perdona un mal partido y luego está lo del Granada B ayer. Los de Morilla parecen haber entrado en barrena. El equipo está colapsado y, lo que aún es peor, sigue negado de cara a portería. Paradójicamente esto último es una buena noticia dentro de la gravedad. Y es que los 'cachorros' dejaron una vez más su puerta a cero, circunstancia que les vale para rescatar un punto de un partido que pese a contar con alicientes, más por lo anecdótico que por lo estrictamente deportivo, no será recordado por nadie en el futuro.

La escasez goleadora del 'B' no es de ahora. Viene de principio de temporada. Los nueve tantos materializados por los rojiblancos en loque va de curso le convierten en el cuarto equipo menos goleador del grupo, sólo superado por Jumilla y Las Palmas Atlético, ambos con ocho, y Lorca Deportva, que tiene siete. Estos tres equipos ocupan las tres últimas posiciones de la tabla, lo que da una idea de los guarismos en los que se mueven los chicos de Pedro Morilla.

El 'B' seguramente no tendrá problemas para salvarse, pero tampoco tiene pinta de que vuelva a expedicionar las cumbres de la clasificación del Grupo IV. Ni en Jumilla (1-1) ni ante Cartagena (0-1) y Real Murcia (2-0) pareció haber motivos para la preocupación más allá de los marcadores. Ayer sí. Porque bien, lo que se dice bien, no jugó el filial. Más bien mal tirando muy mal. Y poco, sin ganas y sin ideas. Sólo un equipo mereció llevarse los tres y ese fue el Badajoz, que tampoco es que hiciera nada del otro mundo pero que, en definitiva, monopolizó el fútbol propositivo en la mañana de ayer en Armilla.

Y en Armilla se jugó precisamente por imperativo de su técnico, que llegó a calificar de "vergel" el césped de la Ciudad Deportiva, y no accedió al cambio de sede para el partido. El Granada CF propuso Los Cármenes; mas al no estar la instalación del Zaidín registrada a efectos federativos como casa del 'B' ha de contar con el visto bueno tanto de la propia Federación Española como del rival de turno de los rojiblancos. Suerte para Marrero. Porque el viaje tanto del técnico visitante como del resto de la expedición albinegra habría resultado en balde si Morilla hubiese sido tan intransigente como él. La primera equipación del Badajoz es albinegra y la segunda burdeos. Y al murciano Sánchez López no le convencía ninguna de las dos como atuendo que pudiera distinguir a los jugadores visitantes de los locales. Al final, la segunda indumentaria rojiblanca -que es negra- solucionó la papeleta, y con ella saltó a la hierba el cuadro extremeño.

El Granada B fue especulador y contemplativo ante un Badajoz mucho más impetuoso que volcaba su equilibrio en la figura del ex del filial Sergio Martín. El maracenero gobernó el centro del campo, y por él pasaban todas las acciones de construcción visitante. También el balón parado, que botó tanto en córners como en faltas con precisión. Pasaban los minutos y crecía la sensación de que el Granada B confiaba todas sus opciones a un chispazo de Casi o una genialidad de Isi. Con Neva aparcado en la izquierda y la vuelta de Fran Serrano a un once titular, se echó de menos la magia de Jean Carlos; recuperado pero que ayer no entró en la lista por precaución.

Sólo habían pasado cinco minutos y el Badajoz ya había rondado varias veces por el área de Aarón. Ruano era la viva personificación de la palabra 'ataque' y, mientras, los rojiblancos rezaban a todos los santos cuando Álex Rubio y Sergio Martín fabricaron un jugadón de ensueño que el granadino estropeó con un remate horroroso (19'). No obstante, el 'B' reaccionó al calor de la media hora de juego, y de la mano de Pablo González gozó de sus mejores minutos sobre el verde. Pero en el 35 Juanma dispuso de otra ocasión muy clara que marró sólo ante el carcebero Aarón.

Si el cerco a la portería local resultó frecuente en la primera parte, en la segunda fue incesante. Eso sí, el 'B' avisó primero con un gran testarazo de González a centro de Estrada que Néstor repelió con paradón a una mano. Rey pudo marcar en el 64', pero su remate tampoco encontró el arco por muy poco. La más clara de todo el encuentro llegó en el 74, cuando José Ángel sirvió y, en semi plancha, Juanma envió el esférico a la mismísima cruceta. En el 82', otra vez José Ángel se quedó con el molde, y seis más tarde Ruano casi sorprende desde 50 metros. Tuvo que sufrir el 'B' hasta el descuento, cuando José Ángel volvió a chutar alto. El del Betis B no parece el mejor campo para frenar la sequía.