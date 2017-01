El Bádmintón Granada se hace notar en Collado Villalba

Los jugadores del Club Bádminton Granada tuvieron un buen papel en el Máster nacional de las categorías sub 13 y sub 17 celebrado en Collado Villalba. A destacar el doblete logrado por el sub 13 Rubén García al ganar la competición individual y de dobles junto a su compañero Daniel Franco. En esta categoría, Ainhoa Ramírez consiguió el tercer puesto en mixtos. Por su parte, Candela Arcos y Salvador Franco compitieron en sub 17 a pesar de ser jugadores sub 15, competición en la que lograron meterse en semifinales mostrando un alto nivel de juego con el que sellaron sendos terceros puestos a pesar de ser una categoría inferior.