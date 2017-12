Badosa presenta su candidatura al trono

No pudo ser en su Cataluña natal hace tres años cuando se presentó en la final del Campeonato de España de tenis individual contra todo pronóstico. Entonces se cruzó en su camino Lara Arruabarrena, que partía como favorita. Ayer la raqueta quiso darle otra oportunidad a Paula Badosa. Seguro que tendrá muchas más, por lo que si hubiera perdido no habría pasado nada. Pero lo cierto es que llegar a una final del Nacional no es fácil, ni que decir a dos. Sin ir más lejos, Carla Suárez -su rival de ayer y favorita en todas las quinielas- jugó ayer la tercera de su carrera pese a ser una de las mejores tenistas españolas de la última década. A Badosa, que muchos ya comparan con Sharapova, eso no le supuso ningún problema; y se impuso en tres sets (6-4, 4-6 y 6-3) a la tenista canaria.

Se da la circunstancia de que la que ya es vigente campeona de España de tenis nació en Manhattan. Allí residió hasta los cinco años, cuando sus padres decidieron volver a Girona para retomar su vida de antes de emigrar por motivos laborales. Todos los reyes viven durante su infancia en realidades sociales diferentes.

Badosa presentó ayer sus credenciales como candidata al trono del tenis español. Si el título de Princesa de Gerona pudiera ostentarlo personalidades de la vida civil, la número nueve del ranking español, sin duda, ya aparecería entre las favoritas. Su tenis es atrevido, elegante e incombustible. Sobre todo incombustible. Algo que ayer demostró una vez más en las pistas del Serrallo.

La canaria, favorita, no supo encontrarse ante el buen hacer de la neoyorquina criada al abrigo de la Costa Brava. La catalana defendió bien en la línea de fondo sin escatimar un sólo esfuerzo. De lado a lado, una y otra vez, pacientemente hasta que apareciese su oportunidad; algo que desquició a Suárez. La número dos española, que ya había sufrido con Sorribes, no pudo esta vez establecer diferencias amplias en poco tiempo. A Badosa le sobró aguante y concentración.

La gerundense se adjudicó el primer set pese a empezar perdiendo con un juego de la canaria al servicio y otro más al break. La respuesta fue inmediata y llegó también en forma de rotura. Ya en el noveno juego la catalana consiguió su tercer break. Y en el décimo cerró el set con juego en blanco.

La segunda manga se desniveló a favor de la de Las Palmas en el octavo juego. Tras once iguales e intercambio de ventajas, Suárez consiguió anotarse el 4-3 que encarriló el empate de Carla. Paula se rehizo en el tercer y definitivo set, que se adjudicó con un resultado amplio (6-3). "He mantenido el nivel mental, que es una de las claves que estoy trabajando y lo estoy consiguiendo", aseguró tras el partido. A la catalana se le escapó el doblete. En la final de dobles perdió junto con Cabeza ante Arruabarrena y Parra (6-4 y 6-3).