La afición visitante, de pie y tras una valla en la Ciudad Deportiva

"Que nos hayan hecho meternos cuatrocientos kilómetros para, ahora, esto". La frase es de una aficionada del Cartagena y resume a la perfección el sentir tanto de la parroquia como del seno de la entidad albinegra por el trato dispensado por el Granada. Crispación e indignación, pues la Ciudad Deportiva de Armilla volvió a generar polémica y comentarios entre usuarios de ambos colores y de todas las condiciones. Si el recinto principal de césped natural del complejo metropolitano ya había generado quejas entre los medios de comunicación -incluso una suerte de pino o abeto obstaculiza completamente la visión de una de las porterías desde la grada principal- esta vez hubo de sumarse el descontento por la organización logística con la afición visitante. La falta de espacio en las gradas dejó imágenes impropias de la Segunda B; con gente esperando para poder acceder al recinto por falta de espacio con el partido ya empezado.

Según recoge la web oficial del Efesé a los hinchas albinegros no se les "permitió el acceso al campo hasta que no entrara la afición del Granada"; al tiempo que se les obligó "a ver el encuentro desde fuera del recinto, sin haber comunicado con antelación las dificultades que supone asistir a presenciar un partido en Armilla". El presidente del club murciano, Paco Belmonte, también se sumó a la denuncia en Twitter: "Las penurias de la Segunda B. Entre TODOS tenemos que salir de aquí. Entre TODOS cada 7 días. Entre TODOS @FCCartagena_efs", posteó junto a dos fotos. Belmonte, se solidarizó con ellos y evitó la grada de autoridades para ver el desarrollo del juego también de pie y desde fuera del campo junto al director general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis. El técnico Alberto Monteagudo remató: "En treinta años en el fútbol es la primera vez que me pasa esto".