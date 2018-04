Baloncesto Despedida con olor a fiesta del Corral y Vargas

El Corral y Vargas Ramón y Cajal se despide hoy de su afición por la presente temporada enfrentándose al segundo mejor equipo de la categoría, el Valencia BC. Tras tres semanas sin competir, el choque será un trámite para el RACA, que ya piensa en el próximo curso.

Para Quique Gutiérrez, técnico del RACA, el rival de esta tarde "es de un altísimo nivel en nuestra competición, posiblemente de los tres mejores equipos y gran candidato al ascenso, que además jugará la fase de ascenso en casa. Es un equipo que a lo largo de la temporada ha ido de menos a más, cambió a una americana que tuvieron al principio que no les dio buen rendimiento por otra extranjera que yo creo que les está aportando mucho más. En definitiva, es un equipo que está muy bien trabajado". Aunque su equipo no se juega nada, el entrenador sevillano considera que el duelo de hoy "es interesante, además de ser una oportunidad de despedir al equipo que ha hecho una temporada de mucho mérito, y para ver a un equipo de altísimo nivel". Es por ello por lo que Gutiérrez lanza un mensaje a la afición granadina y señala que "Valencia es un buen termómetro para que quien quiera o le guste la competición compruebe qué nivel se exige para ascender". En cuanto a las ausencias, no jugarán Sasha Begenisic, que ha rescindido el contrato, Raquel Molina, que se encuentra de viaje y Laura Arrojo. El choque dará comienzo a las 19:00 horas.