'Baloncito de oro' para Fernan Aguilera

Algarinejo ha dado al planeta fútbol sala al mejor jugador joven del mundo del año pasado. Fernando Aguilera, 'Fernan' como nombre deportivo y futbolista del Pozo Murcia, fue el más votado en los prestigiosos Umbro Futsal Awards, un equivalente al Balón de Oro, que en su categoría absoluta premiaron a Ricardinho, la leyenda portuguesa del Inter Movistar. El granadino aventajó en más de cien votos al segundo clasificado, el brasileño Leandro Lino dos Santos.

Fernan, nacido en la localidad del Poniente de Algarinejo el 17 de octubre de 1995, declaró a los medios de comunicación que "no me lo esperaba". "Ya estar entre los diez mejores jugadores jóvenes del mundo ya era lo máximo... Y aún no me lo creo. Esto me sirve para motivarme aún más y ojalá sea un punto de inflexión en mi carrera para que vaya a más", añadió en declaraciones a la página web del Pozo Murcia. El algarinejense añadió que "no creía" que le conocieran tanto "a nivel mundial".

607Votos. Fernan le ha sacado más de cien puntos al segundo, el brasileño Leandro Lino dos Santos (484)

"En mi cabeza sólo está seguir superándome", comentó el granadino, quien cree que todavía tiene "mucho techo por delante". Este premio le supone también un gran escaparate para la selección española, la cual es un "objetivo" para él ya que ha pasado por sus categorías inferiores: "Ojalá llegue un día esa llamada. Sigo trabajando para que ese día llegue, y entonces seré muy feliz".

Fernan Aguilera afronta su segunda temporada como profesional en ElPozo Murcia, que actualmente marcha tercero en Primera División por detrás de Movistar Inter y FC Barcelona. Al equipo murciano llegó hace seis campañas para militar en su segundo equipo y en el juvenil. Recibir premios individuales no es nuevo para el algarinejense, que el año pasado ya fue nombrado como jugador revelación de la temporada pasada en la Liga española. Este Umbro Futsal Award le llega en un momento idóneo, ya que Fernan acaba de atravesar una lesión grave que le ha mantenido durante tres meses fuera de las canchas.

Estos premios se crearon en el año 2004, y acaban de recibir un impulso tras la inclusión del fútbol sala dentro del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que este año se celebrarán en la capital argentina, Buenos Aires.